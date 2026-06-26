Il Crotone riparte dalla ricerca del nuovo allenatore. Archiviata ufficialmente l'esperienza di Emilio Longo, il club pitagorico del presidente Vrenna è al lavoro per individuare il tecnico cui affidare la guida della squadra nella prossima stagione di Serie C e, secondo quanto filtra dall'ambiente societario, tutti gli indizi conducono a Leandro Greco.

L'ex centrocampista, reduce dall'esperienza sulla panchina del Frosinone, sarebbe infatti il profilo individuato dalla dirigenza per aprire un nuovo ciclo. Nei prossimi giorni è previsto un incontro con la società per definire gli ultimi dettagli prima dell'eventuale fumata bianca.

Prima che prendesse quota la candidatura di Greco, il club aveva valutato anche soluzioni interne. Nei primi giorni di giugno erano emersi i profili degli ex rossoblù Aniello Parisi e Ivan Moschella, già inseriti nell'organigramma tecnico tra prima squadra e Primavera. Con il perfezionamento dell'iscrizione al prossimo campionato di Serie C, però, la dirigenza ha ampliato il ventaglio delle opzioni, prendendo in considerazione anche Ivan Tisci e la suggestione di un ritorno di Lamberto Zauli. La sensazione, tuttavia, è che la corsa si stia restringendo sempre più. Salvo sorprese, sarà Leandro Greco a raccogliere l'eredità di Emilio Longo e a guidare il Crotone nel campionato 2026-2027, con l'obiettivo di rilanciare le ambizioni della formazione rossoblù.