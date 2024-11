Il tecnico si gode la sua squadra, lanciata verso un campionato di vertice in Serie B con l'obiettivo, ormai dichiarato, di conquistare la A. E per centrarlo il gioiello Budimir allontana le sirene del mercato.

Una partita difficile conquistata grazie al gioco e al carattere. Si gode il momento il tecnico del Crotone Juric, che ai microfoni di Sky Sport analizza la gara di ieri sera contro il Cagliari, scontro decisivo tra due pretendenti alla Serie A. "Ho visto un Cagliari con giocatori molto importanti - ha spiegato il tecnico - noi abbiamo lottato con le nostre armi, poi nella ripresa abbiamo alzato il ritmo e meritato la vittoria".



Budimir - L'astro nascente della squadra è il giovane Budimir, che sarebbe finito nel mirino delle grandi italiane, in prima fila Juventus e Inter. Interessamenti scontati, dato che l'attaccante sta trascinando la squadra in Serie B. Ma ogni contatto approfondito è rinviato a fine stagione perchè oggi è "importante solo il Crotone". Altre cose per ora "non interessano". C'è solo il sogno A.