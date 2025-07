Gomez e compagni si sono trasferiti in Sila per proseguire la preparazione estiva. Lavori in corso anche sul fronte del mercato. Primo test contro il Rocca di Neto

Il Crotone ha raggiunto ieri Trepidò, località del comune di Cotronei, per l'inizio del ritiro estivo in vista della stagione 2024/25. La squadra, dopo tre giorni di lavoro allo Scida tra test fisici e prime sedute di allenamento, si è trasferita nella località della Sila crotonese dove resterà per il periodo di preparazione.

La comitiva rossoblù ha preso alloggio presso la struttura “Il Brigante” di Villaggio Palumbo. Nel pomeriggio, dopo il pranzo e un breve riposo, il gruppo ha sostenuto la prima seduta silana sul campo dello stadio “Ampollino” di Villaggio Baffa, sede designata anche per la prima uscita stagionale prevista domenica alle ore 17 contro il Rocca di Neto, formazione di Prima Categoria. Il presidente Gianni Vrenna ha fatto visita alla squadra prima della partenza per Trepidò.

Sul fronte societario, restano attivi i movimenti di mercato: in uscita si registra l’interesse di Cerignola e Pescara per il portiere Andrea Sala, mentre è attesa l’ufficialità della rescissione del contratto di Kolaj. In entrata, il club ha definito l’arrivo del difensore centrale Gabriele Rocchi, classe 1996, proveniente dal Gubbio.

Il ritiro proseguirà nei prossimi giorni tra sedute atletiche e test amichevoli. Il club pitagorico attende ora la definizione dei gironi di Serie C, prevista per il 25 luglio, e il sorteggio del calendario che si terrà il 28. Il 26 luglio, invece, verranno stabiliti gli accoppiamenti del primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C, in programma per domenica 17 agosto.