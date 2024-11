Pur di vedere la “Vecchia Signora” nella città pitagorica ci si inventa di tutto. Anche i ricoveri “ad orologeria”. Clamoroso quanto accadde nel 2006

Non accadrà più. Ma di sicuro qualcuno ci ha pensato. Come nel 2006, quando il “San Giovanni di Dio” fu preso d’assalto per ricoveri lampo. Era il 19 settembre e a Crotone sbarcava la Juventus formato Serie B. Lo stadio registrò il sold-out ma non fu l’unico impianto pubblico da tutto esaurito. Anche l’ospedale cittadino, che per metà si affaccia proprio sullo stadio, consentendo una visuale completa del campo da gioco forse addirittura migliore di quella che si ha dagli spalti, segnò un boom di ricoveri che fece scalpore. Come dire: pur di vedere i campioni bianconeri si è disposti davvero a tutto.

La stessa cosa stava per ripetersi lo scorso anno, il primo dei “pitagorici” in serie A, quando però il fenomeno fu stoppato sul nascere con il blocco delle richieste di ricovero presentate nel giorno della partita, salvo per casi urgenti. Quest’anno, probabilmente, saranno state prese le stesse precauzioni. Ma vuoi vedere che da quelle “finestre sullo Scida” (dalle 20:45) non si affacceranno solo (veri) ammalati?