Tra poco meno di un'ora il signor Marco Monaldi di Macerata darà il via al derby tra Catanzaro e Crotone. La sfida del Ceravolo, valida per il 12esimo turno, del campionato di Serie C, mette in palio 3 punti importanti in chiave classifica. Il Catanzaro cercherà la vittoria per confermarsi al vertice della graduatoria, mentre il Crotone, distante solo una lunghezza dai giallorossi, con un successo diventerebbe la nuova capolista, scavalcando la squadra di Vivarini.

Ma il derby tra giallorossi e rossoblù è già iniziato. Il Ceravolo sarà tutto esautito, all'interno dello stadio oltre 13 mila tifosi, di cui 1.000 in arrivo da Crotone. I supporters degli squali, si sono radunati questa mattina, intorno alle 11.30, nel piazzale antistante lo stadio Ezio Scida. E tra un coro e l'altro, sono partiti alla volta di Catanzaro.

Sciarpa al collo, bandiere e tanta voglia di trascorrere una piacevole giornata di sport, magari coronata dai 3 punti. La tifoserie pitagorica, in attesa di fare sentire il proprio supporto sugli spalti del Ceravolo, si è messa in moto ed ha riempito una decina di pullman e decine di automezzi.