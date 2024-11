E come capita spesso nello sport, è arrivato il dettaglio clamoroso nel primo momento clou della stagione che comunque rimarrà storica ed indimenticabile per la pallanuoto crotonese e calabrese. Prima sfida play-off pallanuoto serie A2: la R.N Lucio Auditore (squadra del 2° girone Sud) contro Chiavari Nuoto; vincono i padroni di casa ai rigori (il ritorno sarà il 22 maggio alla piscina "Mario Ravera" di Chiavari) garantendosi così l’eventuale “bella” a Crotone il 25 maggio. Una gara epica sotto la pioggia scrosciante che non ha intimidito un pubblico eccezionale, sempre presente, tra l’altro durante tutta la stagione regolare della Rari Nantes Auditore, che ha conquistato, per la prima volta nella storia, l’accesso ai playoff per giocarsi la serie A1 che è la massima serie di uno sport che vede gli italiani tra i più grandi interpreti al mondo.

Chiavari che ha terminato più tardi di giocare in campionato dove il 3° posto nel girone Nord lo ha guadagnato per la classifica avulsa, mette un sette iniziale diverso dal consueto e piazza subito un tre a zero che gelerebbe chiunque; ma i ragazzi di mister Checco Arcuri rispondono chiudendo il primo dei quattro tempi sotto di uno (3-4). La seconda frazione è equilibrata ma lascia i padroni di casa sempre sotto, peggiorando nella terza che chiude con una ulteriore rete di vantaggio che all’inizio del quarto e decisivo tempo riporta gli ospiti con un altro triplo vantaggio quasi decisivo (6-9).

Ma Giacoppo e soprattutto Alessio Privitera (che alla fine segnerà 5 reti più due esecuzioni nei rigori decisivi, riportano la Rari Nante a pareggiare prima, ed addirittura passare in vantaggio a 3 minuti dallo scadere (10 a 9). La pioggia si intensifica e saltano i tabelloni segna tempo fondamentali per scandire i 30 secondi a disposizione dell’attacco quando la palla è in mano a Lapenna e gli ospiti in ambasce. Tutti bravi a non perdere la testa ed a concludere con un unico monitor sostitutivo che porta la gara a terminare 11 a 11.

Il regolamento dei play off però pretende una vincente così dopo i primi 5 tiri a testa con esecuzioni da ambo le parti andate a segno, nel secondo turno di quelli ad oltranza, mister Arcuri chiama Pasquale Palermo a sostituire Dodò Ruggiero in porta dopo che Giacoppo aveva nuovamente segnato nel suo turno: di fronte a lui si presenta Alessio Pellerano che, incredibilmente si fa scivolare il pallone dalla mano dopo il fischio dell’arbitro; la regola è chiara decretando la non segnatura del penalty. Crotone vince e sogna.

Ora, più che mai questa seconda assoluta stagione in serie A2 diventa sempre più magica dopo quella del 2018, in cui la Rari Nantes Crotone è stata poco più di una comparsa in quella Serie A2, dove si retrocedette subito. Oggi si sono viste tutte assieme le emozioni di una squadra capace di mettere sotto la Canottieri Napoli (poi comunque arrivata prima) con 52 punti, 16 vinte, 240 gol fatti, ed un secondo posto in classifica che oggi vale, qualunque cosa accada a Chiavari mercoledì prossimo, la bella a Crotone in questo turno prima delle semifinali che decreteranno dopo la serie A1.

Il tabellino

R.N. L. AUDITORE 18-17 CHIAVARI NUOTO



(11- 11) parziali (3 – 4) (2 – 2) (2 – 3) (4 – 2)



(7-6 rigori)

Rari Nantes L. Auditore Crotone: 1 D. RUGGIERO; 3 M. CHIODO; 3 A. AMARUDA; 4 D. ZOVKO; 5 G. CANDIGLIOTA; 6 M. TKAC (1 goal); 7 M. GIACOPPO (2 goal); 8 M. ABELA; 9 F. LAPENNA (1 goal); 10 A. PRIVITERA (5 goal); 11 L. ORLANDO; 12 E. CALIOGNA (2 goal); 13 P. PALERMO; 14 D. MARRAZZO; All. F. ARCURI

Chiavari Nuoto: 1 A. NOLI; 2 G. GHIO; 3 M. GIORDANO (1 goal); 4 L. DEMARCHI; 5 L. DOMENIGHINI; 6 M. PERONGINI (1 goal); 7 G. LANZONI (4 goal); 8 J. CHIAVACCINI; 9 M. RAINERI (1 goal); 10 A. PELLERANO (1 goal); 11 M. GITTO (3 goal); 12 N. SCHIAFFINO; 13 P. PASQUALETTI; 14 F. SCHIAFFINO; All. G. LUCCIANTI