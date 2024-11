Per la sfida play-off contro il Bari di domani, presi d'assalto botteghini e ricevitorie. Già terminati i biglietti in curva e tribuna scoperta. Il sogno "serie A" incendia la città pitagorica

CROTONE - Una città in fermento, si respira grande calcio. Crotone sogna la promozione in A, e domani alle 18.00 arriva il Bari. Sfida secca, decisiva, senza appello. Code infinite ai botteghini. 7000 tagliandi staccati, e la capienza dell’Ezio Scida è di circa 9000 posti a sedere. Tutto esaurito atteso in serata. Febbre altissima, Crotone profuma emozione, adrenalina. All’orizzonte, un match per la rincorsa alla serie A.