Il mister del Crotone loda nuovamente i suoi e si gode i risultati di una stagione fantastica, destinata a chiudersi con la storica promozione in Serie A. Esulta anche il giovane Ricci, decisivo con la Ternana, e straordinario lungo tutta la stagione con i pitagorici

L'allenatore del Crotone Ivan Juric ha parlato a Sky dopo la vittoria contro la Ternana: "Abbiamo giocato molto bene, in modo spettacolare. L'espulsione paradossamente ci ha danneggiato perché pensavamo di aver già portato a casa la vittoria, così loro hanno pareggiato. Abbiamo disputato una partita stupenda, strameritando di vincere alla fine. Speriamo di continuare così, adesso avremo impegni ravvicinati e dobbiamo restare concentrati. Aspetto la matematica per lasciarmi andare del tutto".



Federico Ricci (21) ha deciso la sfida tra Ternana e Crotone. 1-2 il risultato finale. Il calciatore ha mandato un videomessaggio alla redazione di Sportitalia: "Sono contento per il gol e per la nostra classifica, continuiamo così. Forza Crotone", le parole dell'ex Roma.