A Milano, i due dirigenti pitagorici potrebbero anche concedersi qualche sfizio al fotofinish. Per la difesa piace Gilli ma proseguono i rapporti sull'asse Calabria-Torino. Ecco tutti i nomi in ballo

Che il tecnico Emilio Longo abbia partecipato, e partecipi, attivamente a tutte le manovre di mercato che hanno contribuito ad allestire la quasi totalità della rosa – che così tanto bene ha fatto alla prima uscita contro l’Altamura – è stato ammesso dall’interessato e confermato dal direttore generale Raffaele Vrenna e dal direttore sportivo Antonio Amodio.

L’unica esigenza vera, se non dovessero esserci uscite, rimane quella del difensore centrale da affiancare a Di Pasquale, Cargnelutti ed al giovane D’Aprile, per non rischiare di dover scongiurare raffreddori tutte le settimane.

L'allenatore degli Squali ha sempre offerto ottime referenze circa i 185 cm di Matteo Gilli (classe 1997) perché lo ha gestito lo scorso anno al Picerno che, però, ha sempre "sparato" alto. La società potentina ha anche mal digerito la partenza, proprio in direzione Crotone, di Andrea Gallo, prelevato da Vrenna ed Amodio con la clausola rescissoria, senza trattative.

Il Crotone ha dunque virato, assicurandosi buone disponibilità, verso il settore giovanile del Torino dove ha pescato Jonathan Silva, e con cui sta tenendo calda la pista che gli avrebbe assicurato di poter chiudere per il classe 2003 Ange Caumenan N’Guessan, altro centralone di piede destro di un 187 centimetri che, però, non avrebbe nessuna esperienza tra i “grandi”.

Le buonissime prestazioni ed il clima di grandissima serenità in gruppo hanno, dunque, permesso ai dirigenti del Crotone di poter anche lavorare all’opzione di Nicolò Armini, un classe 2001 di piede destro, ora di proprietà del Potenza ma con apparizioni in serie A ed Europa League alla Lazio di Simone Inzaghi nel 2018. È un affare che potrebbe essere formalizzato prima dell’approdo definitivo a Milano per la chiusura di venerdì 30 agosto a mezzanotte. Nella sede storica del calciomercato, Vrenna ed Amodio potrebbero godersi – tra le stanze dello Sheraton – le ultimissime ore, con la possibilità di chiudere qualche “sfizio”.

Ovviamente solo a patto che esca qualcuno tra Daniel Leo, Jurica Jurcec, e Dimitar Kostadinov (esclusi dalla prima lista) ma anche uno tra Manuel Nicoletti, che pure si è seduto a sorpresa in panchina contro il Team Altamura ai danni di Leo, o Luis Rojas che ha disputato gli ultimi minuti contro i pugliesi.

Attualmente sono 29 i tesserati ancora da limare a prescindere, nonostante alle 19 “uscite” (9 reali cessioni, 4 svincolati e 6 prestiti fatti rientrare) siano stati alternati “solo” 14 volti nuovi (10 reali acquisti, 4 prestiti rientrati più un giovane aggregato dalle giovanili, proprio come D’Aprile che ha sottoscritto un contratto triennale da "grande").