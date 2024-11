I recuperi delle partite che si sono giocate nel pomeriggio di ieri, 24 gennaio, hanno segnato la fine del girone di andata per i quattro campionati di Prima Categoria calabrese. In totale, le 60 società suddivise in 4 gironi hanno dato vita a 58 giornate previste nel calendario producendo 421 gare.

Le reti sono state 1.283 di cui 136 realizzate dal dischetto e 11 sfortunate autoreti. I giocatori che hanno gioito per le marcature sono 535, in alcuni casi con 139 doppiette, 12 triplette e 3 poker. Nel girone di andata appena concluso solo due squadre hanno fatto percorso netto senza nessuna sconfitta, entrambe nel girone B e nel dettaglio sono Aek Crotone e Silana, rispettivamente al primo e secondo posto.

Ecco nel dettaglio le curiosità dei gironi:

Girone A (15 squadre)

Nelle 14 giornate trascorse si sono disputare 105 gare in cui sono state realizzate 306 reti (media a giornata 20,40 – media a gara 2,55) con 37 calci di rigore e una autorete. I calciatori che hanno segnato sono 119 con 26 doppiette e 2 triplette.

Graduatoria guidata da Rangers Corigliano con 39 punti (13 vittorie, nessun pareggio e una sola sconfitta, nessuna fuori casa, media punti/a gara 2,79) che precede il Malvito a quota 34, seguono Luzzese a 29, Kratos Bisignano a 28 e Bisignano a 26.

In coda sembra al capolinea l’avventura nella categoria per Geppino Netti con solo 1 punto. Tutto può accadere con ancora 42 punti a diposizione, la società del Borgo deve però rivoluzionare l’andamento.

Miglior attacco per Rangers Corigliano con 37 realizzazioni (3 rigori) e miglior difesa per Malvito con 10 reti subite.

Peggior attacco per Geppino Netti con solo 5 centri (una gara da recuperare), peggior difesa per Acri Academy che incassa 32 reti.

La squadra con maggior numero di calci di rigore realizzati è Kratos Bisignano (8), nessuna massima punizione a favore trasformato per GEPPINO NETTI, Acri Academy e Audace San Marco.

Girone B (14 squadre)

Torneo previsto con 26 giornate in calendario, le prime 13 che marcato l’andata hanno prodotto 91 gare con 286 reti (media a giornata 22,00 – media a gara 3,14). Solo 20 i calci di rigore concessi, anche in questo girone solo una sfortunata autorete. I calciatori che hanno segnato sono 112 con 37 doppiette e 3 triplette.

Classifica che vede in testa Aek Crotone con 37 punti (imbattuta con 12 vittorie e un pareggio, media punti/gara 2,85). Sul secondo gradino la Silana con 31 punti, anch’essa imbattuta. Seguono a ruota Scandale con 28 punti, Stelle Azzurre Silana con 24 e Parenti con 22 punti.

In coda il Cutro è fermo con 2 punti, anche in questo caso con 39 punti ancora disponibili si potrebbe sperare anche se molto difficile risalire qualche gradino per tentare l’approdo in zona play out.

Miglior attacco per Aek Crotone con 44 realizzazioni (3 rigori) e miglior difesa sempre con Aek Crotone insieme alla Silana con 7 reti subite

Peggior attacco per Cutro con solo 7 centri, peggior difesa per San Mauro Marchesato e Casabona che incassano 38 reti.

Le squadre con maggior numero di calci di rigore realizzati sono Aek Crotone e Pianopoli (3), nessuna massima punizione a favore trasformato per Casabona, Parenti e Cutro.

Girone C (15 squadre)

Al pari del girone A, anche in questo girone le giornate del girone di andata sono 14 con 105 gare, realizzate 305 reti (media a giornata 20,33 – media a gara 2,54) con 32 calci di rigore e 2 autorete. I calciatori che hanno segnato sono 138 con 38 doppiette, 3 triplette e 1 poker.

Graduatoria guidata da Guardavalle con 33 punti (10 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta, media punti/a gara 2,36) che precede il Real Parghelia e Piscopio a quota 31, seguono Real Pizzo a 29 e Pino Donato Taverna a 25.

In coda si lotta per evitare la retrocessione diretta, in 9 punti si può anche sperare nella salvezza diretta.

Miglior attacco per Pino Donato Taverna con 35 realizzazioni (2 rigori) e miglior difesa per Guardavalle con solo 6 reti subite.

Peggior attacco per Comprensorio Corace con 11 centri, peggior difesa per Prasar che incassa 35 reti.

Le squadre con maggior numero di calci di rigori realizzati sono Real Mileto e Real Pizzo (8), nessuna massima punizione a favore trasformato per Borgia e Rombiolese.

Girone D (16 squadre)

Nell’unico girone che vede in competizione il più frequente numero di squadre partecipanti, si sono disputate 15 giornate con 120 gare. Le reti sono 386 (media a giornata 25,73 – media a gara 3,22) con ben 47 calci di rigore e 7 autorete. I calciatori che hanno segnato sono 166 con 38 doppiette, 4 triplette e 1 poker.

In testa comanda Bovalinese con 42 punti (14 vittorie, nessun pareggio e una sola sconfitta, nessuna in trasferta, media punti/gara 2,80), segue Taurianova a 36 punti, Africo a 35, Val Gallico con 31 punti e CATONA con 29.

Nella zona bassa della classifica ben 5 squadre sono racchiuse nel misero spazio di 2 punti, tutti possono sperare in un miglior piazzamento quantomeno in zona play out.

Miglior attacco per Val Gallico e Catona con 40 rispettivamente con 3 e 1 rigore, miglior difesa per Africo con 8 reti subite.

Peggior attacco per Città di Palizzi con 11 centri, peggior difesa per Academy Ardore che incassa 43 reti.

Le squadre con maggior numero di calci di rigori è Bovalinese (6), nessuna massima punizione a favore trasformato per Academy Ardore e Villese.