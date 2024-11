VIDEO | L'impresa di Daniele Battelli per veicolare l'importanza dello sport come strumento di prevenzione cardiologica

Da Milano a Barcellona Pozzo di Gotto, per oltre 1400 chilometri in solitaria in bicicletta. È questa l’impresa che il finanziere Daniele Battelli sta per portare a compimento con la duplice finalità di onorare la memoria del collega Giuseppe Bucolo, scomparso prematuramente per un arresto cardiocircolatorio, e veicolare l’importanza dello sport come strumento di prevenzione cardiologica.

A scandire il suo percorso nove tappe simboliche, tra cui quella di Locri, salutata dai vertici delle Fiamme Gialle davanti alla locale caserma, che hanno manifestato sostegno e vicinanza per la nobile e faticosa iniziativa intrapresa, che mira ad incentivare una raccolta fondi per l’acquisto di un defibrillatore da donare ad un Comune della Provincia di Milano.

Nel pomeriggio Battelli è atteso a Reggio Calabria, dove il sovrintendente effettuerà una breve sosta nel centro cittadino, accolto da una rappresentanza di personale del locale Comando Provinciale della Guardia di Finanza e dell’Associazione Nazionale Finanzieri in congedo, unitamente ad amici, colleghi ed altri cicloamatori.