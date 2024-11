Ore 20.52 del 9 agosto il calabrese Simone Alessio batte lo statunitense Carl Nickolas e conquista il bronzo olimpico al Grand Palais di Parigi 2024 nel taekwondo. È il settimo sigillo olimpico per un atleta calabrese, una medaglia che arriva dopo una giornata intensa per Simone da Sellia Marina che dopo aver perso ai quarti è riuscito nei ripescaggi a concludere un percorso storico conquistando il bronzo.

Prima di lui sono stati sei i calabresi che hanno conquistato un alloro nella lunga storia delle Olimpiadi iniziata ad Atene nel 1896. Una storia iniziata a Parigi 1924, cento anni fa con Oreste Moricca, atleta di Filandari nel vibonese, che conquistò l'oro e il bronzo nella sciabola e spada a squadre.

Nell'edizione di Londra 1948 toccò a Emilio Bulgarelli di Reggio Calabria oro nella pallanuoto. Devono passare 40 anni prima di veder conquistare un'altra medaglia a un calabrese. Nell'edizione di Londra 1988 fu Giovanni Parisi di Vibo Valentia a conquistare l'oro nel pugilato.

La quarta medaglia olimpica calabrese arriva a Sidney 2000 con il calabrese Simone Rosalba di Paola in provincia di Cosenza. Quattro più tardi è il locrese Giuseppe Sculli a chiudere il terzo posto con la nazionale olimpica di calcio ad Atene 2004. L'ultima in ordine di tempo e l'unica al femminile, prima del bronzo di Alessio, è il terzo posto nel judo di Rosalba Forciniti a Londra 2012. Una lunga storia di 100 anni che vede come prossimo obiettivo Los Angeles 2028.