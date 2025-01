A completare il podio del diciassettesimo turno c’è Ten Lopez, l'argentino della Virtus Rosarno è decisivo nella trasferta in casa dell'Africo

Inevitabilmente, si rimescolano ancora una volta le carte in vetta alla classifica del campionato di Promozione (girone B).

Vittoria pesantissima della Virtus Rosarno in casa dell'Africo, che si prende così la vetta solitaria della classifica in virtù anche del contemporaneo pareggio dello Stilomonasterace in casa della Deliese. Continua invece il periodo opaco del Gioiosa Ionica che cade davanti ai propri tifosi, anche inaspettatamente, contro il San Nicola-Chiaravalle.

Tra protagonisti e collettivo, stilato il consueto podio settimanale da parte della redazione sportiva di LaC News24 che sceglie i migliori tre giocatori di giornata con il seguente criterio: dieci punti per il primo posto; sette punti per il secondo posto; quattro punti per il terzo posto.

Il podio

Che quest'anno la classifica marcatori era caratterizzata dal binomio Carvajal-Simigliani lo si era capito fin da subito, con i due bomber che stanno dominando la graduatoria dei cannonieri.

Anche in questa settimana entrambi a podio, con il venezuelano del Bianco nuovamente devastante e autore di una tripletta nel match contro la Pro Pellaro. Una gara spettacolare e terminata 3-4, con il centravanti che sta trascinando il Bianco verso l'obiettivo salvezza (basti pensare che ha segnato più della metà dei gol complessivi della squadra).

Luis Carlos Simigliani, primo nella Top 3 settimanale di LaC, risponde così con una tripletta alla tripletta fatta dal collega Juan Sebastian Carvajal del Val Gallico, che nell'anticipo del sabato ha ribaltato il Melito nell'1-3 finale. Insomma, continua l'impatto devastante dei due attaccanti che stanno arricchendo la corrente stagione.

Chiude il podio, con quattro punti, Ten Lopez. L'argentino della Virtus Rosarno è decisivo nella trasferta in casa dell'Africo che permette al club rosarnese non solo di tornare alla vittoria, ma di prendersi anche la vetta solitaria della classifica.