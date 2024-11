Carlos Sainz su Audi trionfa nelle auto nella Parigi-Dakar 2024. Il pilota spagnolo conquista il quarto sigillo nell’iconico rally-raid nel deserto, dopo le vittorie nel 2010, 2018 e 2020, al termine della dodicesima e ultima tappa a Yanbu in Arabia Saudita. Sainz diventa così il vincitore più anziano di un’edizione della Dakar. Il sessantunenne, papà del pilota della Ferrari in Formula 1, era in testa dalla fine della sesta tappa e ha gestito il suo vantaggio per tutta la seconda settimana grazie ai suoi compagni di squadra dell'Audi, lo svedese Mattias Ekström e il francese Stéphane Peterhansel. Sul podio il belga Guillaume De Mevius su Toyota e Sébastien Loeb con il suo Prodrive Hunter.

Ultima prova nel deserto

Carlos Sainz ha controllato, senza correre nessun rischio, grazie al grande vantaggio accumulato in classifica, concludendo senza imprevisti l’ultima prova speciale a Yanbu, regalando ad Audi il primo sigillo nella “Maratona del Deserto”. Una vittoria che per il team tedesco arriva proprio all’ultimo tentativo utile. La casa automobilistica tedesca, infatti, non parteciperà alle prossime edizioni concentrando tutte le risorse sul nuovo progetto in F1.

La classifica finale

Il 61enne pilota spagnolo, potendo contare su un vantaggio enorme in classifica generale, si è limitato a gestire la situazione senza rischiare nulla nell’ultima prova speciale, chiudendo con un distacco superiore ai 10 minuti rispetto al più veloce di giornata, Sebastien Loeb. Il fenomeno francese, al volante della sua Prodrive Hunter, ha dato spettacolo nei 175 km della speciale odierna firmando ampiamente il miglior crono, che non è servito però a conquistare il gradino più alto della Parigi-Dakar.