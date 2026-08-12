Costantino Favasuli è sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club azzurro ha raggiunto un'intesa con il Catanzaro per l'esterno di Africo, protagonista di un'ottima stagione in Serie B con la formazione giallorossa.

L'operazione è ormai ai dettagli e prevede un prestito oneroso da un milione di euro, con obbligo di riscatto fissato a 6,2 milioni, ai quali si aggiunge un milione di euro di bonus. L'affare potrebbe quindi raggiungere un valore complessivo di 8,2 milioni di euro.

Favasuli, classe 2004, si prepara così a lasciare definitivamente la Fiorentina, proprietaria del cartellino, per trasferirsi a Napoli. Al club viola spetterà inoltre il 50% sulla futura rivendita del giocatore. La scorsa stagione l'esterno ha rappresentato una delle note positive del Catanzaro di Alberto Aquilani, mettendosi in evidenza per rendimento e continuità e guadagnandosi anche l'esordio con la Nazionale nelle amichevoli disputate sotto la gestione del ct ad interim Silvio Baldini.