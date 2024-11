Dalla Calabria alla Colombia, uniti in nome dello sport e delle proprie radici. Si potrebbe riassumere così la storia che vi stiamo per raccontare e che arriva da Palmira, cittadina dell'area metropolitana di Cali, nella zona Ovest della Colombia, e che da oggi potrebbe sembrare molto più vicina di quanto indichi la cartina geografica. Qui ha sede il club calcistico "Orsomarso Sc Oficial", militante attualmente nel campionato "Primera B", la serie B d'oltreoceano, che in questi ultimi giorni di competizione sta combattendo con le unghie e con i denti per conquistare la seria A, mettendo a segno un'impresa che ha dell'incredibile, dopo soltanto dodici anni di attività. Il filo conduttore con la Calabria risiede nel suo fondatore, José Gabriel Sangiovanni, figlio di un emigrante calabrese, che evidentemente ha scelto di celebrare le sue origini dando alla sua creatura il nome del piccolo paesino altotirrenico che diede i natali al suo papà.

Una storia emozionante

Questa storia, dicevamo poc'anzi, parte dalla città di Palmira, in Colombia. Nel 2012 José Gabriel Sangiovanni, figlio di un uomo originario del piccolo paesino calabrese, crea una squadra di calcio e la chiama "Orsomarso Sc Oficial", per omaggiare le sue origini e soprattutto quelle del suo papà, grande amante del calcio e dei valori che esprime. Il club nasce come un'accademia con sede nel villaggio di El Carmelo a Candelaria, Valle del Cauca, e si prefigge l'obiettivo di aiutare i giovani calciatori ad avviare una carriera calcistica professionistica. Ma quel che è successo poco dopo, nessuno avrebbe potuto immaginarlo. Spinti dalla voglia dalla passione, i calciatori dell'Orsomarso Sc Oficial conseguono risultati eccellenti e, sebbene abbiano poca esperienza, riescono a misurarsi con squadre di alto livello conseguendo risultati eccellenti. I loro sacrifici e la loro costanza scrivono una pagina di storia dello sport che potrebbe diventare una favola moderna e, da piccolo club, la squadra del patron Sangiovanni diventa l'avversario più temuto sui campi di calcio della Colombia. Oggi sta per compiere l'impresa di conquistare la serie A.

Un legame indissolubile

Il successo di questo piccolo club diventato un gigante del calcio colombiano pare risieda nella passione e nell'abnegazione, ma soprattutto nel sostegno e nella vicinanza di tutta la dirigenza, dall’allenatore ai tecnici, passando per gli insostituibili tifosi, che sono stati i primi a credere nell'impresa. Tra questi ce n'è uno davvero speciale. Si tratta del calabrese Pino Forestieri, membro onorario del consiglio di amministrazione della società e fan sfegatato della squadra. Tra i suoi obiettivi c'è anche quello di sensibilizzare l’opinione pubblica alla bellezza di uno sport, il calcio, che unisce le culture, le nazioni e in questo caso, la meravigliosa terra di Calabria alla Colombia.