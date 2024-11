È passato qualche anno. Si è fatto crescere la barba ed ha cambiato pettinatura. Ma ai più attenti telespettatori di “C’è Posta per Te”, il popolare programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, non è sfuggita la sua faccia. Vincenzo Iiriti da Bova Marina oggi è il nuovo direttore generale della Reggina. L’uomo che ha curato per conto della M&G di Luca Gallo la regia del cambio di guardia alla guida de club amaranto, salvandolo di fatto dal baratro. Ma Vincenzo Iiriti è anche quel simpatico ragazzo che nel marzo del 2017 fece sorridere (ma anche arrabbiare qualcuno) per la storia, con tanto di triangolo amoroso, raccontata davanti le telecamere della produzione Mediaset.

La storia

Tutto parte da una richiesta di perdono che Vincenzo Iiriti fa, davanti a milioni di italiani, a Stefania. La terza protagonista della storia insieme ad Enzo e la fidanzata ufficiale dell’uomo da ben 14 anni.

“So che ti sposi", - si legge su uno dei tanti siti dedicati alla trasmissione - scrive un giorno un'amica a Stefania, convinta che la sposa fosse lei. Enzo, invece, stava per convolare segretamente a nozze con la sua fidanzata ufficiale. La notizia del matrimonio imminente si diffonde in paese e fa sì che la sfortunata donna scopra la verità e presenti il conto all'uomo. Il promesso sposo, una volta stanato, va all'altare ma, solo 14 giorni dopo, chiede il divorzio e l'annullamento alla Sacra Rota, e oggi, nel people show di Canale 5, prega l'amante di ricominciare da capo.



Grazie alla complicità di Maria De Filippi, Vincenzo convince la sua ex ad aprire la busta ma, intanto, sui social si scatena l'inferno, soprattutto da parte del pubblico femminile.