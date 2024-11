L’ex Frosinone sarebbe ad un passo dal Crotone. A lui toccherà far dimenticare il bomber croato finito alla Sampdoria

Stesso ruolo, stessa struttura fisica ma italianissimo. Daniel Ciofani è l’uomo che a Crotone dovrà far dimenticare in fretta il collega di reparto Ante Budimir. Il croato è volato alla Samp. Il bomber di Avezzano è in uscita dal Frosinone. Vuole restare in A per confermare le sue doti da centravanti puro in massima serie. All’esordio tra i top lo scorso anno ha praticamente giocato tutte le partite segnando 9 gol. In serie B ne ha fatti quanti Budimir, in Lega Pro molti di più. Il Crotone avrebbe già formulato una proposta al Frosinone che ha già negato Ciofani al Bari di Stellone. Novità attese nelle prossime ore.