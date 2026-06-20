La giovane atleta legata a Serra San Bruno ha partecipato ai Campionati Nazionali Csen insieme ad Arianna Paleari. Le due portacolori della Valentina Ponzone Dance Academy di Lainate si sono esibite con una coreografia ispirata a "La notte stellata" di Van Gogh

Dalle radici serresi ai palcoscenici nazionali della danza aerea. Nuovo importante traguardo per Alice De Padova, giovane atleta legata a Serra San Bruno attraverso il padre Pietro, che si è distinta ai Campionati Nazionali Csen disputati a Cervia.

La manifestazione, ha visto la partecipazione della neo diciottenne nella categoria Cerchio Aereo Doppio Intermediate Senior Over 18, in coppia con Arianna Paleari. Le due atlete, portacolori della "Valentina Ponzone Dance Academy" di Lainate, nel Milanese, guidata dall'insegnante e direttrice Valentina Ponzone, hanno presentato una coreografia ispirata a "La notte stellata" di Vincent Van Gogh.

L'esibizione, caratterizzata da elevata difficoltà tecnica e forte impatto scenico, ha saputo coniugare forza atletica, interpretazione artistica e perfetta sintonia tra le due performer, confermando il valore di un percorso sportivo costruito negli anni con impegno e dedizione.

Per De Padova e Paleari si tratta dell'ennesimo risultato di rilievo in una carriera già ricca di soddisfazioni. Nel gennaio 2025 le due atlete hanno conquistato il terzo posto alla Pole and Aerial World Cup, competizione mondiale della specialità. Successivamente sono arrivate la vittoria del titolo regionale Csen Lombardia, il secondo posto ai Campionati Nazionali Csen e quello ai Campionati Internazionali Csen, oltre a una nuova partecipazione alla rassegna iridata.

Anche il 2026 si è aperto con un nuovo piazzamento di prestigio grazie al terzo posto ottenuto ai Campionati regionali Csen Lombardia. Risultati che testimoniano la crescita costante delle due atlete e la loro affermazione in una disciplina sempre più seguita e spettacolare come il cerchio aereo. Un motivo di orgoglio anche per Serra San Bruno, che attraverso le origini familiari di Alice De Padova continua a essere rappresentata in contesti sportivi di livello nazionale.