Successo ottenuto nella competizione assoluta di Riccione, nella disciplina latin show over 17. La maestra Zeraida Amante: «Ci alleniamo per essere come un'unica persona». Il sindaco Scarcella: «Portano in alto il nome della città e della Regione»

La scuola di ballo di Gioia Tauro Armada Nueva conquista i vertici nazionali rendendo orgogliosa l’intera città. Dopo il titolo di Campione del Mondo ottenuto in Macedonia del Nord il 21 novembre scorso, la splendida realtà gioiese consegue la vittoria nella disciplina latin show over 17 ai campionati italiani assoluti di danza sportiva di Riccione.

Una grande soddisfazione per i ballerini: Francesco Zangari, Adriana Ojogel Petronela, Sofia Tomaselli, Sofia Luppino, Marta Cento e Alice Zito.

Alla competizione, tenutesi nella location del Playhall, partecipavano i migliori atleti italiani, dai giovanissimi di età compresa fra gli 8 e gli 11 anni agli over 70.

«I nostri ragazzi con tanto amore, dedizione e sacrificio, in soli 7 mesi, hanno portato a casa risultati che ogni atleta della danza sportiva sogna– afferma ai nostri microfoni la maestra della scuola di danza, Zeraida Amante-. Si allenano ogni giorno per essere coesi e diventare come un’unica persona. Da oggi avranno un po' di riposo. Poi, da lunedì, lavoreranno sul nuovo show che li vedrà protagonisti il prossimo novembre in Polonia per i Mondiali 2025».

Un trionfo celebrato anche dall’amministrazione comunale di Gioia Tauro. «Un risultato straordinario che rende onore non solo alla nostra regione, ma all’intero panorama sportivo italiano – ha dichiarato il sindaco Simona Scarcella -.È un privilegio vedere giovani talenti portare alto il nome di Gioia Tauro e dimostrare che il duro lavoro, la costanza e l’amore per la danza possono condurre a traguardi importanti».