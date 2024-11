Successo a Skopje in Macedonia del Nord nella manifestazione istituita dall'International Dance Organization. Vittoria ottenuta nella categoria Adult 1 Latin Show. Grande soddisfazione in città

In un susseguirsi di emozioni la scuola di ballo Armada Nueva di Gioia Tauro conquista il campionato del mondo categoria adult 1 Latin show, istituto dall’International Dance Organization, tenutesi a Skopje, Macedonia del Nord. Soddisfazione in queste ore viene manifestata dai cittadini gioiesi, che vedono il nome della propria città portato in alto in ambito internazionale. Durante la gara erano in tantissimi che dall'Italia facevano il tifo grazie a una diretta facebook trasmessa dalla scuola di danza.

Questi i ballerini vincitori: Alice Zito, Marta Cento, Sofia Tomaselli, Francesco Zangari, Sofia Luppino, Adriana Ojogel Petronela.

«Ci ho sempre creduto, sin dall’inizio ho spronato i ragazzi a dare il meglio di se stessi – ha affermato ai nostri microfoni Zeraida Amante, la maestra che guida la scuola di danza-. È il frutto di tantissimi sacrifici miei, dei mie allievi e dei loro genitori, fisici ed economici. Siamo un gruppo affiatato, cresciuto insieme. Abbiamo provato tanto, fino alle ore 23 di ogni sera. Questi ragazzi sono un esempio per tutti coloro che hanno un sogno e stentano nel lottare per realizzarlo, e soprattutto sono un esempio che smentisce tutti coloro che credono che nella nostra terra non si possa fare nulla di buono, noi siamo orgogliosi di essere italiani, calabresi, e soprattutto gioiesi. Con la giusta volontà e le giuste persone che guidano verso i propri sogni, tutto è possibile».



Ringraziamenti a insegnanti e ballerini sono giunti anche dall'amministrazione comunale di Gioia Tauro, che li attende per festeggiare. «Un risultato straordinario, è un orgoglio per tutta la città – dichiara il sindaco Simona Scarcella -. Li stimiamo molto per il prezioso lavoro svolto con i ragazzi trasformati in veri talenti». Un successo, quello della scuola di danza gioiese, che bissa il primo posto nella categoria over 17 conquistato lo scorso luglio ai campionati italiani di categoria organizzati dalla federazione Italiana danza sportiva e sport musicali.

Il frutto del lavoro svolto con entusiasmo, amore e professionalità dai maestri Zeraida Amante e Gigi La Forgia. I professionisti, specializzati in danza latino americana e coreografica, hanno trasmesso dedizione e cura nei dettagli ai propri allievi. La scuola di danza nata nel 2008, nel tempo è diventata un punto di riferimento per gli appassionati del settore e un'autentica palestra di vita.