Undici settembre 2011 – 21 aprile 2024. Sono meno di tredici anni. Nel mezzo ci sono 658 domeniche, molte delle quali lo hanno visto protagonista assoluto. E nel mezzo ci sono anche i 300 gol che ha messo a segno fra Promozione e Prima categoria. Stiamo parlando di Davide Giglio, bomber prolifico e micidiale del calcio dilettantistico calabrese, in grado di raggiungere (e poi di superare) la doppia cifra domenica scorsa, in occasione della gara vinta con lo Sporting Catanzaro in casa del Bivongi Pazzano. Due reti con le quali alimentare la speranza dei play out e quindi della permanenza nel girone B di Promozione. Dodici anni e mezzo da protagonista, allora, e guarda caso tutto ha avuto inizio con una doppietta, sempre nel girone B di Promozione: 11 settembre 2011: Real Catanzaro – San Calogero, doppietta di un giovanissimo Davide Giglio (22 anni da compiere). Ma andando a ritroso nel tempo, in verità, sbuca fuori un altro gol siglato il 15 marzo del 2009, da fuoriquota, con il Cutro di Claudio Morelli, nella partita pareggiata a Palmi con il risultato di 1-1 in Eccellenza. Quindi il conteggio dei gol siglati è di 301.

Gli esordi

È nato a Catanzaro il 24 dicembre del 1989. Qui ha iniziato a muovere i primi passi nel Santa Maria, dove con Sonny Barbuto come allenatore ha vinto due titoli regionali, arrivando terzo in Italia, praticamente ad un passo dallo Scudetto nella fase nazionale. Poi si è trasferito alla Pro Cosenza, dove ha conquistato un altro titolo regionale. Quindi la firma con il Catanzaro durante la presidenza Soluri-Bove. Per lui campionato Berretti, diverse panchine in Serie C2, ma soprattutto il debutto in prima squadra, in Coppa Italia a Taranto. Da lì in poi la discesa fra i Dilettanti e l’avvio di una carriera ricca di reti.

Doppia cifra

Dal 2011/12 in poi è sempre andato in doppia cifra in ogni torneo che ha disputato, ad eccezione dell’anno del covid, con i campionati sospesi dopo sei giornate. In Prima categoria ha una media alla “Cristiano Ronaldo” con 157 gol fatti in 140 partite. Da quattro stagioni e mezzo segna con lo Sporting Catanzaro Lido, formazione in lotta per la salvezza, dopo aver disputato dei campionati di vertice. Anche quest’anno, ovviamente, ha toccato la doppia cifra, con 13 reti all’attivo, anche se si tratta di un bottino ben inferiore ai numeri ai quali ci ha abituato. Fatto sta che Davide Giglio è comunque arrivato a una consistente quota di gol siglati in carriera, così suddivisi: 121 in Promozione, 157 in Prima categoria, 7 fra play off e spareggi, 3 in Coppa Italia Dilettanti e 12 in Coppa Calabria. Il totale fa 300, appunto al quale aggiungere quello in Eccellenza, per arrivare a 301: tanti auguri bomber Giglio e ovviamente, non è ancora finita!