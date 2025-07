Nuovo staff tecnico e prime mosse per il campionato di Eccellenza: restano Mascaro, Leta e Casella, arriva Corno in porta. E i tifosi sognano Fioretti per l’attacco

Aria di novità e fermento in casa DB Rossoblù. Dopo la notizia che ha acceso l'entusiasmo affidando la guida della prima squadra a mister Rosario Salerno, inizia per i rossoblu il momento delle “grandi manovre”. Insieme, facciamo il punto. La società si prepara ad affrontare il prossimo campionato di Eccellenza Calabrese con un volto in parte rinnovato, frutto di una “mini rivoluzione” interna che ha interessato il comparto tecnico.

In entrata ecco Andrea Marino come preparatore dei portieri mentre Mario Palmieri sarà il club manager che affiancherà Davide Provenzano. Dopo diverse stagione, si interrompe il rapporto con il preparatore atletico Gianmarco Manna, al suo posto arriva Giuseppe Managò, presentato anche il responsabile area marketing Alessandro Greco.

Ma torniamo sull’aspetto atleti, su quello che dovrebbe essere la rosa da mettere a disposizione di mister Salerno, un tecnico abituato a primeggiare e a imporre il proprio credo calcistico basato sulla qualità del gioco e dei singoli e che approda sulla panchina rossoblù con l'obiettivo dichiarato di allestire una rosa all'altezza delle ambizioni. Ecco perché la sua nomina dovrebbe essere un segnale forte della volontà della società di puntare in alto e di costruire una squadra competitiva e ambiziosa, capace di ben figurare nel difficile panorama dell'Eccellenza calabrese.

Con il mercato estivo che ora entra nel vivo, i tifosi sono in attesa di conoscere i volti nuovi che andranno a rafforzare la rosa. E proprio su questo fronte, le prime indiscrezioni che trapelano dagli ambienti vicini alla società sono già positive e riguardano alcune conferme fondamentali. Secondo quanto riportato da “radio mercato”, fonte sempre attenta ai movimenti calcistici locali, la DB Rossoblù Luzzi avrebbe già confermato tre elementi di spicco, saranno ancora della truppa Mascaro, Leta e Casella, con questi ultimi due che avrebbero anche accettato un ridimensionamento.

La permanenza di questi tre giocatori comunque è un segnale forte di continuità e stabilità in un momento di cambiamento. Mascaro, Leta e Casella, noti per la loro esperienza, leadership e le loro qualità tecniche, rappresenteranno un punto fermo da cui mister Salerno potrà ripartire per costruire l’ossatura della squadra. La loro conoscenza dell'ambiente sarà cruciale per integrare al meglio i nuovi acquisti e per mantenere alto il livello agonistico.

E a proposito di nuovi acquisti, è già ufficiale il primo volto nuovo che andrà a presidiare la porta rossoblù, si tratta del portiere Paolino Corno, proveniente dalla Paolana. Un innesto di spessore che garantisce esperienza e affidabilità tra i pali, un tassello importante per la costruzione di una difesa solida.

Sul fronte dei possibili nuovi arrivi in attacco, dove sembrano sempre più vicine le conferme di Giovanni Foderaro e Marcello Percia Montani, l'attenzione della DB Rossoblù sembra essersi concentrata su un nome di peso per il reparto avanzato. Si tenta con insistenza di aggiudicarsi le prestazioni del bomber Fioretti, una garanzia sottoporta. Attenzione però, le voci di mercato lo danno con insistenza anche verso la Rossanese, rendendo l'operazione tutt'altro che semplice. Il pressing dei rossoblù è forte, ma la concorrenza è agguerrita per un attaccante del suo calibro.

L’entusiasmo tra i sostenitori della DB Rossoblù è palpabile. Le aspettative per la prossima stagione sono alte, e la dirigenza, con la scelta di mister Salerno e i primi movimenti di mercato, sembra determinata a non deludere le attese. Nei prossimi giorni è lecito attendere ulteriori annunci ufficiali riguardanti i prossimi colpi in entrata. Il puzzle della nuova DB Rossoblù Luzzi sta prendendo forma, pezzo dopo pezzo, con la speranza di disputare un campionato tra i protagonisti nell'Eccellenza calabrese.