Il club neopromosso continua a sorprendere: dopo Curiale, è in corso una trattativa avanzata per l’ex calciatore di Benevento e Napoli

La DB Rossoblù Luzzi, neopromossa nel campionato di Eccellenza, starebbe preparando un colpo di mercato che, se confermato, potrebbe scuotere l’intero panorama dilettantistico calabrese. Dopo l’annuncio ufficiale dell’arrivo di Davis Curiale, attaccante con trascorsi in Serie B e più di 100 gol nei professionisti, il club luzzese sarebbe vicino a chiudere con un altro nome pesante: Amato Ciciretti.

Secondo quanto trapela da fonti vicine alla società, la trattativa sarebbe in fase avanzata, con contatti continui tra le parti e un’intesa che potrebbe essere formalizzata nei prossimi giorni. Un’operazione ambiziosa, che conferma le intenzioni della dirigenza: costruire una squadra competitiva fin da subito per puntare ai vertici dell’Eccellenza.

Ciciretti, 31 anni, è noto al grande pubblico per essere stato il numero 10 del Benevento nella storica prima stagione del club in Serie A nel 2017. Tecnicamente dotato e facilmente riconoscibile per la sua personalità in campo e i numerosi tatuaggi, ha attirato le attenzioni degli appassionati durante quella stagione con 18 presenze e 2 gol nella massima serie.

La sua carriera sembrava destinata a palcoscenici importanti, ma ha vissuto fasi alterne. Dopo l’exploit con il Benevento, ha vestito le maglie di Napoli, Parma, Empoli, Chievo, Ascoli, Como e Pordenone, con quest’ultimo aveva firmato un triennale interrotto a causa del fallimento del club nerovede.

Nel 2023 è tornato a Benevento in Serie C, chiudendo la stagione con 5 gol in 23 presenze. Nell’ultimo campionato ha giocato fino a dicembre in Serie D con l’Ospitaletto.

Ora, l’ipotesi DB Rossoblù Luzzi: un salto nei dilettanti calabresi che, per Ciciretti, potrebbe rappresentare una nuova sfida e, per la società, un colpo a effetto e segnare un punto di svolta per l’Eccellenza calabrese.