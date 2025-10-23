Dopo appena sei giornate di campionato si chiude l’avventura dell’attaccante siciliano, arrivato in estate con grandi aspettative: «Le vie del Signore sono infinite… ad maiora semper»

Dopo appena sei giornate di campionato termina l’avventura di Devis Curiale con la maglia della DB Rossoblù Città di Luzzi. L’attaccante, arrivato la scorsa estate tra grandi aspettative, ha ufficialmente salutato il club del presidente Gencarelli con un messaggio pubblicato sui social.

«Si conclude questa piccola esperienza con la DB Rossoblù di Luzzi – ha scritto Curiale –. Volevo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per me durante questi mesi. Lascio un gruppo di ragazzi stupendi che porterò con me dentro al mio cuore. Auguro alla società una pronta risalita in classifica e migliori fortune per il futuro. Le vie del Signore sono infinite… ad maiora semper».

Un messaggio che chiude una parentesi breve, iniziata ad agosto con l’obiettivo di dare esperienza e peso offensivo alla formazione luzzese. L’ex attaccante, classe 1987, vanta oltre 400 presenze e 115 reti tra i professionisti, con trascorsi importanti in Serie B e C tra Palermo, Frosinone, Catanzaro e Catania, oltre all’ultima esperienza con la Reggina in Serie D. Le strade tra Curiale e il club si separano dunque dopo poco più di due mesi, lasciando in eredità tre gol in Eccellenza, in un momento delicato per la DB Rossoblù, reduce da un avvio di stagione sotto le aspettative. Oltre alll’addio in attacco, la società dovrà ora scegliere anche il nuovo tecnico, dopo l’esonero di Rosario Salerno. In pole per la panchina ci sarebbe Andrea Spinelli, ma restano in corsa anche De Angelis e Pascuzzo.