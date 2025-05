Per la prima volta nella sua storia, la DB Rossoblù Luzzi approda al campionato di Eccellenza. Un apoteosi di gioia e felicità al termine della finale play off contro lo Stilomonasterace, battuto per 2-0 e che metteva in palio appunto l'ultimo posto nel massimo campionato regionale. Allo stadio Luigi Razza dunque è un tripudio rossoblù per un qualcosa cercato già l'anno scorso e mai concretizzato per forza maggiore. Adesso però tutto è realtà.

Il primo tempo

Quanto alle formazioni, DB Rossoblù Luzzi a trazione anteriore dal momento che mister Carnevale lascia inizialmente in panchina gente come Baclet, Mosciaro e Nicoletti ma lancia dal primo minuto il tridente composto da Azzinnaro, Percia Montani e Foderaro senza dimenticare le incursioni di Leta. Stilomonasterace che invece propone in avanti la straripante potenza di Mena con Zarich a supporto. In difesa opera Maxi Ghergo, quest’anno in doppia cifra.

Primi venti minuti alquanto scialbi, con le due formazioni che si limitano a gestire e girare palla ma con la compagine cosentina forse leggermente più propositiva. L’occasione più pericolosa però è dello Stilomonasterace con Suraci che, penetrando all’interno dell’area, sulla linea di fondo, cerca una conclusione da posizione defilatissima e con il pallone che attraversa il secondo palo. Sugli sviluppi della stessa azione il centravanti Mena penetra di forza in area e supera quasi il portiere, ma il pallone rimane inceppato tra i piedi. Alla mezz’ora contropiede della DB Rossoblù Luzzi con Azzinnaro che porta palla dalla propria metà campo, si accentra al limite dell’area avversaria ma la conclusione è centrale. Al 37’ pt colpo di testa di Dominguez, di poco fuori. Proprio a due minuti dalla fine del primo tempo, però, si rompono gli indugi con la squadra di mister Carnevale che trova un vantaggio pesantissimo: calcio di punizione dai trenta metri battuto da Leta, con palla tesa in mezzo nel cuore dell’area dove c’è Dirane che devia in maniera decisiva. Si cerca allora di sfruttare il momento e l’occasione arriva sui piedi di Foderaro su lancio dalla sinistra. Da due passi però il centravanti manda alto.

Il secondo tempo

Nella ripresa lo Stilomonasterace cerca di uscire in maniera più convinta per agguantare il pareggio e, nei primissimi minuti, sembrava potesse mettere in difficoltà la squadra cosentina ma, al nono minuto, una straripante ripartenza rossoblù condotta da uno stoico Foderaro porta al raddoppio: avanti palla al piede e missile devastante dai trenta metri che toglie la polvere dall’angolino sinistro alto, alle spalle del giovane Pietrafesa. Un gol che fa crescere ancora di più l’adrenalina sugli spalti e in campo. Ogni volta che riparte la DB Rossoblù Luzzi è pericolosa, galvanizzata anche dal doppio vantaggio. Al 23’ st vicinissimo il tris con Azzinnaro che, sulla corsa di sinistra, punta l’uomo e vede dalla parte opposta, nei pressi dell’area di rigore, Percia Montano libero. Quest’ultimo riceve palla e da solo penetra in area, ma sciupa una ghiotta occasione. Al triplice fischio esplode la festa.

Il tabellino

DB ROSSOBLU' LUZZI: Boiero; D’Acri (40’ pt Terranova), Casella, Mascaro A., Spagnuolo; Statella, Leta, Dirane (43’ st Ruffolo); Azzinnaro (32’ st Nicoletti), Percia (24’ st Filidoro), Foderaro (37’ st Mosciaro). A disp.: D’Amato, Mannai, Mascaro M., Cardamone, Filidoro, Baclet,. All. Carnevale

STILOMONASTERACE: Pietrafesa; Bova (10’ st Caporale), Ghergo, Jessiman, Papaleo R.; Belluzzi (25’ st Sissoy), Suraci (25’ st Goncalves), Minici (10’ st Aiello); Dominguez, Zarich (33’ st Khanfri), Mena. A disp.: Bucchino, Chiefari, Pugliese. All. Papaleo G.

ARBITRO: Salvatore Gallella di Catanzaro (Assistenti Alessio Codispoti di Catanzaro e Antonio Genovese di Paola)

MARCATORI: 43’ pt Dirane (DBR), 9’ st Foderaro (DBR)

NOTE: Ammoniti: Dirane (DBR) Tempo a tratti coperto ma con temperatura piacevole. Circa 400 tifosi. Rec.: 1’ pt-5’ st