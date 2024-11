Si torna in campo dopo la sosta per le nazionali. Sabato i giallorossi attendono al Ceravolo la Feralpisalò, mentre i rossoblù domenica giocheranno con la Sampdoria a Marassi

La Serie B torna in campo dopo la sosta per le nazionali per il decimo turno stagionale, con il calcio italiano alle prese con l’ennesimo scandalo. La vicenda del calcio-scommesse è appena agli albori e rischia diventare uno tsunami dalle proporzioni apocalittiche.

Ad aprire il programma sarà la capolista Parma, impegnata nella sfida al Tardini con il Como domani sera alle 20.30. I ducali che guidano il gruppone in classifica con 20 punti vogliono dimenticare in fretta la sconfitta in Laguna contro il Venezia (3-2). Ma con il Como non sarà di certo una sfida facile: i lombardi arrivano con la stessa voglia di vendetta, dopo la sconfitta con la Cremonese, ed una classifica “brillante” che li posiziona in piena zona play-off.

Le sfide di Catanzaro e Cosenza

Catanzaro e Cosenza dopo un avvio in campionato da incorniciare voglio continuare a stupire. I giallorossi di Vivarini, dopo le vittorie in trasferta con Sampdoria e Sudtirol, ospiteranno, sabato alle 16.15, al Ceravolo la Feralpisalò. Diciotto punti in campionato e secondo migliore attacco (15 reti) per una squadra che sta dimostrando anche con prestazioni importanti di essere la vera sorpresa di questo inizio di Serie B. La Feralpisalò arriva in Calabria con 5 punti e la voglia di vendere cara la pelle. Tre i precedenti tra le due squadre: lo scorso 29 aprile al Ceravolo con la vittoria giallorossa (2-1) nella Supercoppa di Serie C, vinta poi dalla squadra di Vivarini grazie al pareggio con la Reggiana (2-2), e la doppia sfida nei quarti di finale play-off nella stagione 2018-19 con il pareggio sui titoli di coda dei bresciani (2-2), dopo la sconfitta in trasferta (1-0) che costò l’eliminazione ai calabresi.

Il Cosenza scenderà in campo contro la Sampdoria al Ferraris, domenica alle 16.15, con la voglia di proseguire nella striscia positiva di risultati. Quattordici i punti in cascina ed un attacco che ha segnato 14 gol per i rossoblù di Fabio Caserta, che arrivano alla sfida con la squadra di Andrea Pirlo dopo due vittorie consecutive. I liguri al penultimo posto in classifica (4 punti) non possono permettersi altri passi falsi, con la panchina dell’ex campione del mondo 2006 che rischia di saltare in caso di un risultato negativo. Cosenza che sarà accompagnato dall’affetto dei propri tifosi che raggiungeranno dalla Calabria e altre città del nord a Genova. Quattro i precedenti tra le due squadre in terra ligure, precedenti che sorridono ai blucerchiati con tre vittorie ed un solo pareggio.

Le altre gare di sabato

Cinque le sfide previste per le 14 di sabato. Il Bari, che ha esonerato Michele Mignani ed ha affidato la guida tecnica a Pasquale Marino, ospiterà al San Nicola il Modena di Pasquale Bianco con l’obiettivo di risalire la china, ma attenzione ai “canarini” emiliani. La Cremonese del capocannoniere Massimo Coda (7 reti) attende il Sudtirol di Bisoli con l’obiettivo di dare regolarità al proprio campionato. Ci prova il Lecco, ultimo in classifica con un solo punto ma con tre gare da recuperare, a vincere la prima gara stagionale contro l’Ascoli. Sulla panchina dei lombardi ci sarà l’esordio di Emiliano Bonazzoli, subentrato dopo l’esonero di Luciano Foschi.

All’Arena Garibaldi di Pisa l’undici di Alberto Aquilani attende il coriaceo Cittadella. I pisani vogliono tornare al successo pieno, dopo due pareggi ed una sconfitta. Tre punti importanti anche per i padovani che negli ultimi tre turni hanno ottenuto gli stessi risultati degli avversari. Al Liberati di Terni il Brescia di Daniele Gastaldello proverà a tornare alla vittoria, dopo ben quattro pareggi consecutivi. I padroni di casa, guidati da Cristiano Lucarelli, dopo il buon pari col Cittadella (2-2), vogliono bissare il successo casalingo con la Reggiana (3-0) ed ottenere la seconda vittoria stagionale.

Domenica e lunedì

Domenica, oltre alla sfida del Ferraris tra Sampdoria e Cosenza, è prevista la gara tra Reggiana e Venezia. I veneti di Paolo Vanoli, con 18 punti in classifica, cercano la sesta vittoria stagionale per continuare ad inseguire il Parma capolista. A chiudere il programma della decima giornata sarà la sfida della Favorita tra Palermo e Spezia, lunedì alle 20.30. Rosanero, lanciatissimi in classifica (19 punti), che cercano la quarta vittoria consecutiva contro la squadra di Alessandro Nesta. Ospiti attesi ad una prova di maturità, negli ultimi cinque turni infatti hanno conquistato tre pareggi, una sconfitta ed una sola vittoria.