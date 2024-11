Sin dal pomeriggio i tifosi si sono radunati davanti all’hotel dove sta alloggiando la squadra di Allegri. Impeccabile lo spiegamento delle forze dell’ordine

Più di duecento tifosi della Juventus, provenienti non solo dal Crotonese ma anche dalle altre province calabresi, hanno atteso l'arrivo del pullman con a bordo i calciatori davanti all'hotel dove in questo momento sta alloggiando la formazione bianconera.

Sin dal primo pomeriggio si sono iniziati a radunare aspettando i loro beniamini con la speranza di una foto o di un autografo, ma anche semplicemente per vederli da vicino. Il caldo umido crotonese non li ha scoraggiati, ma anzi con il passare delle ore – visto che le notizie dell'atterraggio dell'aereo juventino rimbalzavano da uno smartphone all'altro – sempre di più si sono ritrovati nello spiazzale davanti l'hotel. Tanti i bambini anche, tutti rigorosamente in divisa bianconera, che aspettavano trepidamente l'arrivo del bus. Alla fine, intorno alle 20:30, si sono intraviste le luci blu della Polizia che scortava il pullman, e li è scoppiata la gioia dei presenti che hanno innalzato cori, sciarpe, striscioni e qualche fumogeno.

Impeccabile lo spiegamento delle Forze dell'Ordine che hanno coordinato il tutto nella massima sicurezza per i tifosi accorsi. Una nota di colore ha connotato l'estenuante attesa: sono stati svariati i tifosi del Crotone che sono passati con le auto, sfrecciando davanti ai loro conterranei, prendendoli in giro per il fatto di non tifare la squadra rossoblu. Ci sta tutto lo sfottò del pre-partita e la sana rivalità dei colori sportivi. Purtroppo non è stato possibile fare avvicinare al cancello d'ingresso i calciatori della Juventus, scesi di fretta e furia ed entrati immediatamente nell'hotel che li ospita: a rimanerci male soprattutto i più piccoli che speravano di vedere i vari Buffon e Dybala davanti ai loro occhi.