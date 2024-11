Dopo le vittorie ottenute ieri da Inghilterra e Olanda, rispettivamente contro Serbia (0-1) e Polonia (1-2) e il pareggio per 1-1 tra Slovenia e Danimarca, oggi Euro 2024 prosegue con altri tre incontri. In questo quarto giorno di campionato europeo di calcio, nel gruppo E si sfideranno, alle 15, Romania e Ucraina, mentre alle ore 18 al Deutsche Bank Park-Waldstadion di Francoforte il match tra Belgio e Slovacchia. Sfida affidata al fischietto del turco Meler. A chiudere le sfide odierne l'incontro del Gruppo D fra Austria e Francia.

Quella di Francoforte sarà anche una sfida che metterà di fronte due allenatori calabresi: Domenico Tedesco da Bocchigliero, tecnico dei Diavoli rossi e Francesco Calzona da Cessaniti, sulla panchina slovacca.

Il Belgio del cosentino Tedesco, in questo campionato europeo (terza fase finale consecutiva n.d.r.) è chiamato a una vera e propria prova d'orgoglio. I Diavoli rossi arrivano da anni di mancati successi, come ad esempio l'eliminazione ai gironi nell'ultimo mondiale giocato in Qatar, nonostante abbiano avuto in rosa calciatori talentuosi. La squadra del ct Domenico Tedesco è più giovane rispetto al passato, anche se il tecnico può comunque contare su qualche veterano. «Finalmente è arrivato il momento di tornare in campo e di questo sono molto contento - ha dichiarato Tedesco alla stampa belga -. Siamo reduci da mesi di lavoro molto intenso e sono estremamente soddisfatto di come siano andate le cose in queste ultime settimane. Nel corso del torneo, partita dopo partita, riusciremo a capire quale sarà il nostro livello».

Così come la Nazionale del Belgio, anche la Slovacchia del vibonese Francesco Calzona parteciperà per la terza volta consecutiva alle fasi finali del campionato europeo. Il cammino che ha portato fino a Euro 2024 i ragazzi guidati dal tecnico di Cessaniti è stato impressionante: due sole sconfitte (entrambe con il Portogallo) a fronte delle sette vittorie e un solo pari. In casa slovacca a caricare le ore che precedono il match ci ha pensato l'ex attaccante del Napoli Marek Hamsik, che in un'intervista rilasciata a Repubblica ha parlato dell'allenatore originario di Vibo e del suo staff tutto italiano: «Francesco Calzona è il nostro bravissimo ct e del team per gli Europei fanno parte pure il suo vice Simone Bonomi, il preparatore atletico Alessandro Bulfoni, il match analist Marco Brini, il collaboratore tecnico Gianluca Segarelli e il technical staff manager Giovanni Paolo De Matteis. Due anni fa la federazione era alla ricerca di un nuovo allenatore e io mi sono limitato a dare un consiglio. Sono contento che mi abbiano ascoltato e che le cose vadano bene. Al gruppo mi sono unito anche io e do una mano, sono qui per imparare».

Le probabili formazioni

Belgio (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Theate, Vertonghen, De Cuyper; Witsel, Onana; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku. Ct: Tedesco.

Slovacchia (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Skriniar, Vavro, De Marco; Duda, Lobotka, Rigo; Suslov, Strelec, Haraslin. Ct: Calzona.