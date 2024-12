Si va verso il divieto della trasferta per i tifosi giallorossi, per motivi di ordine pubblico, in occasione del derby Cosenza-Catanzaro, in programma per giovedì 26 dicembre al Marulla. Secondo indiscrezioni infatti, il prefetto del capoluogo bruzio Rosa Maria Padovano sarebbe in procinto di firmare il relativo provvedimento, anche in considerazione dei disordini che caratterizzarono l’ultimo confronto tra le due formazioni del campionato cadetto.

Come si ricorderà, il 3 marzo scorso, a margine del match vinto dal Catanzaro per 2-0, si verificarono gravi incidenti non tanto fuori dallo stadio San Vito, ma soprattutto in prossimità dello svincolo autostradale di Rende-Cosenza Nord.

Due contrapposti gruppi di facinorosi diedero vita ad una serie di tafferugli che coinvolsero anche alcune famiglie all’interno di un fast food, dove peraltro si stava pure celebrando la festa di compleanno di un bambino. Per questi motivi, secondo quanto si è appreso, il prefetto Padovano avrebbe quindi deciso di disporre il divieto ai supporters della compagine ospite.