Prosegue il rodaggio estivo per due formazioni che puntano a svolgere campionati di alta classifica, la Gioiese in Eccellenza e la Deliese in Promozione. Quest'oggi le due compagini si sono misurate in un allenamento congiunto al campo sportivo "Cesare Giordano" di Gioia Tauro. Per quanto il calcio estivo possa dare indicazioni marginali, con gambe imballate dai carichi di lavoro, i due tecnici, Renato Mancini per i viola e Nello Gambi per gli amaranto, hanno colto segnali importanti da analizzare.

«Rispetto alla partita di domenica contro la Virtus Rosarno ci sono stati dei passi indietro sull'attenzione in difesa e sulla finalizzazione offensiva - ha dichiarato l'allenatore della Gioiese -. Lascia un po' di perplessità. Su concentrazione e cattiveria non transigo, ed oggi sono mancate. Non godiamo di brillantezza e non abbiamo la miglior forma di alcuni elementi. Ma non voglio alibi. Siamo incompleti, lavoriamo per ultimare la rosa, la squadra va puntellata. Serve un uomo d'ordine oltre Condemi e sul reparto under abbiamo bisogno in alcuni ruoli».

Ottime impressioni dal match, contro una squadra di categoria superiore, sono state ricevute dal tecnico della Deliese Nello Gambi: «Sono partite importanti. Confrontarci con una squadra forte come la Gioiese ci fa capire che mentalità abbiamo e dove dobbiamo migliorare. Siamo ambiziosi e vogliamo provare a fare qualcosa di importante. Sono contento della rosa che ho a disposizione, comunque sarà il campo a dare il riscontro».