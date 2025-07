Se in questi giorni di caldo torrido si fa fatica anche a muoversi, non rimane invece fermo il calciomercato estivo dilettantistico che continua a regalare colpi in successione, e tutti di un certo spessore. Nelle ultime ore a smuovere la campagna acquisti sono stati Soriano e Virtus Rosarno, entrambe militanti nel prossimo campionato di Eccellenza e con ambizioni sicuramente importanti.

Virtus Rosarno, scossone Goncalves

Continua innanzitutto il mercato scintillante del club rosarnese, che ha ritrovato l'Eccellenza dopo venti anni di assenza e dunque il ritorno deve essere senza dubbio in grande stile. Dopo i grandi colpi annunciati nei giorni scorsi, la compagine amaranto non si accontenta e scuote in maniera rilevante ancora una volta il mercato: ufficiale stavolta l'ingaggio dell'attaccante internazionale Esmael Goncalves. Detto così magari non dice nulla ma guardando il curriculum, si capisce l'elevato tasso tecnico del profilo. arriva dalla Ligue 1 francese, dove ha segnato il gol decisivo per la salvezza del Nizza, alle notti europee illuminate da riflettori e gloria: due presenze e un gol in Champions League con l’Apoel; otto presenze e due gol in Europa League con Apoel e Rio Ave. Ha lasciato inoltre il segno in nove campionati del mondo: Portogallo, Scozia, Francia, Cipro, Grecia, Uzbekistan, Iran, India e Giappone. Oggi è pronto a scrivere un nuovo capitolo in Italia, con la Virtus Rosarno.

Ha fatto esultare Nizza, St. Mirren, Hearts, APOEL e Rio Ave. Ha sollevato trofei, ha segnato gol pesanti, ha trascinato club in tutto il continente. La sua firma è un boato nel mercato. Un lusso per l’Eccellenza.

Soriano, in difesa ecco Condomitti

Colpo in difesa invece da parte del Soriano che si assicura le prestazioni sportive di Gianni Condomitti. Ingaggiato dunque il difensore e storico pilastro degli ultimi anni del Cittanova. Reduce dalla stagione proprio con il club giallorosso, anche nella passata annata si è rivelato tra i perni principali basti pensare che è stato il secondo giocatore di movimento più utilizzato della rosa con 2447 minuti sulle gambe. Il granitico difensore era da tempo nel mirino del Soriano, che ha dovuto duellare con la Rossanese per poterselo assicurare.