Il CR Calabria ha reso note tutte le informazioni per la nuova stagione sportiva dei tornei regionali. Coppa Italia al via il 31 agosto. In Eccellenza e Promozione primo fischio d’inizio il 14 settembre

Il Consiglio Direttivo del CR Calabria, in vista dell’inizio della stagione sportiva 25/26 ha deliberato su adempimenti, date inizio campionati e limiti di età.

Per quanto concerne i fuoriquota da utilizzare nei campionati di Eccellenza e Promozione, dovranno essere utilizzati necessariamente un calciatore nato dal 1° gennaio 2006 ed un calciatore nato dal 1° gennaio 2007, mentre in Prima Categoria vigerà l’obbligo di schierare un giovane del 2005. Nessun under, invece, per i campionati di Seconda e Terza Categoria. Under 19 in cui potranno giocare i calciatori nati dal 1° gennaio 2007 (è consentito max n° 3 "calciatori nati dal 1° gennaio 2006 in poi), mentre nel nuovo campionato Under 18 dovranno essere utilizzati i calciatori nati dal 1° gennaio 2008. Nel Calcio a 5, invece, in Serie C1 ed in Serie C2, l’obbligo di almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 2007, mentre le società di Serie D non avranno obblighi di schierare i fuoriquota. Per l’Under 19, invece, calciatori nati dal 1° gennaio 2007 in poi (è consentito max n° 2 "calciatori fuori quota" nati dal 1° gennaio 2005 in poi e n° 2 calciatori nati dal 1° gennaio 2006 in poi).

La presentazione delle domande iscrizioni, da effettuare tramite il portale dedicato alle società, ai campionati di Eccellenza e Promozione potrà essere effettuata dal 7 al 20 luglio. Per quanto riguarda i campionati di Calcio a 5 Serie C1 e Serie C2 il termine è stato fissato tra il 7 ed il 27 luglio. Stabiliti anche i termini per le iscrizioni agli altri campionati regionali: Prima Categoria dal 7 luglio al 2 settembre, Seconda Categoria dal 7 luglio al 16 settembre, mentre Terza Categoria, Eccellenza Femminile, Serie D Calcio a 5 e Calcio a 5 Femminile avranno come termine dal 7 luglio al 23 settembre.

L’inizio dei campionati di Eccellenza e Promozione è previsto per domenica 14 settembre, mentre la fase regionale della Coppa Italia prenderà il via domenica 31 agosto. La Prima Categoria avrà inizio il 28 settembre, ma le società impegnate in Coppa Calabria scenderanno in campo domenica 14 settembre. Il campionato di Seconda Categoria inizierà il 5 ottobre, quello di Terza Categoria il 19 ottobre, mentre l’Eccellenza Femminile il 12 ottobre.

Per il Calcio a 5, prologo della stagione sarà la Coppa Italia il cui inizio è previsto per sabato 6 settembre, mentre l’inizio dei campionati di Serie C1 e Serie C2 è previsto per sabato 27 settembre. La Serie D avrà inizio il 18 ottobre, ma sarà anticipata come sempre dalle gare della Coppa Calabria “Memorial Stefano Gallo” il cui primo turno è previsto per il 4 ottobre. Il campionato regionale Femminile avrà inizio il 12 ottobre, mentre la di Coppa Italia Femminile, sia di Calcio a 11 che di Calcio a 5, prenderà il via il 28 settembre.

Infine, i campionati giovanili Under 19 di Calcio a 11 e di Calcio a 5 avranno inizio rispettivamente il 7 e 12 ottobre, mentre la grande novità rappresentata dal campionato Under 18 prenderà il via il martedì 7 ottobre. L’iscrizione per Under 19 Calcio a 11 dovrà pervenire tra il 7 ed il 20 luglio per le società di Eccellenza e Promozione (7-16 settembre per le società pure) mentre per il Calcio a 5 tra il 7 ed il 27 luglio per le società di Serie C1 e Serie C2 (7 luglio-23 settembre per le società pure), quella per la nuova Under 18 tra il 7 ed il 16 settembre.