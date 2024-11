Nella settimana che porta all’11ª giornata e quindi a una domenica caratterizzata dagli scontri diretti fra le battistrada, cambia la classifica di Eccellenza. A sorpresa arrivano ben due punti di penalizzazione per il Cittanova, mentre la Paolana, già ultima della classifica, si vede comminare la sanzione dello 0-3 a tavolino per la gara contro il ReggioRavagnese. Ma andiamo a vedere nel dettaglio.

Due punti in meno

Il Tribunale Federale nazionale – sezione disciplinare – ha comminato la sanzione dei 2 punti di penalizzazione al Cittanova, infliggendo anche 9 mesi di squalifica al presidente Contestabile. A spiegare il motivo è lo stesso club reggino, con una nota, nel quale si dice comunque fiducioso nell’accoglimento del ricorso. In pratica si tratta della vertenza promossa la scorsa stagione dall’ex tecnico Galfano. Il Cittanova ritiene di aver provveduto nei tempi a saldare le spettanze e che la sanzione inflitta sia frutto, in sintesi, di un difetto di comunicazione del legale dell’ex tecnico sul fatto che lo stesso sia stato interamente soddisfatto dal sodalizio reggino su quanto gli era dovuto. Fatto sta che a pochi giorni dalla super sfida di Lamezia contro la Vigor, la squadra di Graziano Nocera si ritrova con due punti in meno.

A seguito di questa penalizzazione, pertanto, il Cittanova scende a quota 16, proprio appaiata alla Vigor Lamezia, a -7 dalla capolista Sambiase, attesa domenica dall’altro big match in casa del Soriano. Sicuramente una mazzata non da poco per il club reggino, fra l’altro condannato di recente, dalla Commissione Accordi Economici, a dover versare la somma di 7mila e 500 euro al calciatore Gabriele Aprile e di 7mila euro al giocatore Giuseppe Giannaula, entrambi in organico nella stagione 2022/23.

Paolana sconfitta a tavolino

La posizione irregolare del calciatore Edoardo Politano è costata alla Paolana la sconfitta a tavolino per quanto riguarda la gara con il ReggioRavagnese dello scorso 1 novembre, terminata sul campo con il risultato di 2-2 (reti di Lopez e dello stesso Politano per la formazione di casa e doppietta di Beceiro per il ReggioRavagnese). Ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, la Paolana resta sempre ultima in classifica, con appena 2 punti, mentre il ReggioRavagnese sale a quota 15, per una graduatoria che vede adesso sette squadre racchiuse in appena due lunghezze fra il 3° e il 9° posto.

La classifica marcatori

Cambia anche la graduatoria relativa ai goleador. Il risultato fra la Paolana e il ReggioRavagnese passa da 2-2 a 0-3 e quindi si annulla anche la doppietta realizzata dal centravanti dei reggini Beceiro, il quale scende così da quota otto a 6 gol nella classifica marcatori. La doppietta firmata a Paola gli varrà solo a fini statistici meramente personali. Ecco, allora, la nuova classifica marcatori per quanto riguarda le prime posizioni.

10 reti: Fioretti (Soriano, 3 rigori)

6 reti: Beceiro (ReggioRavagnese), Catania (Vigor Lamezia)

4 reti: Condemi (Cittanova, 2), Petrone (Dgs Praia Tortora, 1), Mosciaro (Rende), Crucitti, Iania (Sambiase), Mateucci (Stilomonasterace, 4)

3 reti: Tossi (Bocale), Galletta G. (Brancaleone), Spanò (Cittanova), Maesano (Isola Capo Rizzuto, 1), Nicoletti (Morrone), Lavecchia (Palmese), Mazzotta 3 rig., Zicarelli (Rende), Barbarossa, Bertucci (Scalea).