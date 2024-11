Il calcio, soprattutto quello dilettantistico, non smette mai di sorprendere. Il Sambiase è riuscito a conquistare la vittoria del mini torneo di Eccellenza e la conseguente promozione in Serie D ma nonostante ciò, dopo la gioia per il traguardo raggiunto dopo 8 anni dall'ultima volta, sono arrivate le dimissioni di Gigi Fazio, presidente dei giallorossi. La stessa società lo ha comunicato attraverso il seguente comunicato stampa.

«L’Asd Sambiase Lamezia 1923 comunica di aver ricevuto oggi la lettera di dimissioni ufficiali da parte del presidente Fazio. Improrogabili impegni lavorativi subentranti hanno originato questa decisione difficile e travagliata. Il non poter dedicare al Sambiase tutto l’impegno necessario, il rischio di non poter destinare alla società giallorossa – così come fatto in questa stagione – l’attenzione e la concentrazione dovuta hanno fatto sì che il presidente Fazio maturasse questa sofferta scelta per il bene della società».

La nota continua: «Al presidente Gigi Fazio giunga il più affettuoso abbraccio da parte di tutta la società sambiasina, oltre al sentitissimo ringraziamento per aver potuto scrivere insieme una delle più belle pagine della storia calcistica della città. Questo triste saluto non mina però, in nessun modo, le ambizioni e i programmi della società giallorossa, che potrà continuare a fare affidamento sulle famiglie storiche che hanno sempre sostenuto il Sambiase e che si impegneranno come sempre a dare continuità al progetto».