La comunicazione della società viola arriva come un fulmine a ciel sereno: «Per la prossima stagione calcistica (2023/2024) mister Nocera non sarà più alla guida della squadra»

«La Asd Gioiese 1918 comunica l'avvenuta interruzione del rapporto collaborativo con mister Graziano Nocera. Pertanto, per la prossima stagione calcistica (2023/2024) mister Nocera non sarà più alla guida della squadra». A dare la notizia, che arriva come un fulmine a ciel sereno, è la stessa società reggina attraverso una nota diffusa sui social. Un clamoroso annuncio arrivato al termine di una stagione conclusa dalla Gioiese con la vittoria del campionato di Eccellenza e la conquista della Coppa Italia e della Supercoppa proprio con Nocera in panchina. Lo stesso tecnico era stato protagonista anche nella passata stagione con il salto dalla Promozione al massimo campionato regionale.

«Al tecnico - continua il comunicato del sodalizio viola - vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo di lavoro nel nostro club. Due anni monumentali vissuti insieme, fecondi di successi e gratificazioni, che rimarranno per sempre scolpiti nella memoria di ogni singolo tifoso di fede viola. La Asd Gioiese 1918, pertanto, augura ogni bene e le migliori fortune sportive a mister Graziano Nocera».

Si dimette anche il direttore amministrativo

«A seguito delle decisioni adottate dai nuovi componenti della società in ordine alla guida tecnica, ho provveduto a comunicare al direttore generale Ventra e al vicepresidente Saccà le mie dimissioni da direttore amministrativo della Gioiese». È quanto afferma Rocky Tilotta, tesoriere della Gioiese

«Ringrazio proprietà, calciatori, dirigenti e tifosi per la bella esperienza condivisa, sono stati due anni bellissimi per me.

Un ringraziamento particolare al mio amico Graziano Nocera, con cui mi sono buttato a capofitto in questa straordinaria avventura, durante la quale mi ha dimostrato che amico e che allenatore di valore è, il numero 1».

«Sono orgoglioso di aver fatto parte di questa società - scrive in conclusione Tilotta - e di aver contribuito, nel mio piccolo, agli strepitosi risultati ottenuti sul campo e fuori. Auguro il meglio per il futuro a chi continuerà nel nuovo progetto e forza Gioiese».