In Eccellenza, a battere il colpo delle ultime ore è il Trebisacce che annuncia ufficialmente Kerve Lemos Da Silva. Colpo di rilievo e di spessore per il direttore Domenico Rugiano che si assicura il possente e roccioso difensore brasiliano classe 1999. Grazie ai suoi 190 cm per 94 kg fa della forza fisica, del carattere e dell’aggressività le sue armi migliori.

Lo scorso anno ha difeso la maglia dell'Isola Capo Rizzuto con cui ha raggiunto la semifinale play off ed è stato leader assoluto della difesa giallorossa, seconda difesa meno battuta di tutto il campionato e miglior difesa tra le mura amiche, basti pensare che è stato il terzo giocatore più utilizzato della rosa con 2407 minuti nelle gambe. In passato ha vestito casacche importanti come quelle del Ceará e del Grêmio, mentre in Italia prima di approdare all’Isola Capo Rizzuto ha indossato la maglia della Luzzese. Una trattativa lunga e per niente semplice per un calciatore richiestissimo da squadre big del campionato di Eccellenza sia calabrese che della Sicilia ma alla fine il Direttore Rugiano è riuscito ad assicurasi le prestazioni sportive di un difensore molto forte.

Val Gallico, mercato sontuoso

Una campagna acquisti sontuosa quella che sta tenendo il Val Gallico in vista del prossimo campionato di Promozione B, e già da qui si può capire come l’obiettivo primario della società sia quello del primo posto. Anche perché con gli acquisti fatti finora non servono proclami in tal merito. Il club gallicese regala dunque al nuovo tecnico Di Maria un altro tassello di assoluto valore e spessore: arriva Emanuel Gioia. Ufficiale l’accordo con il centrocampista classe 1997 che è pronto a questa nuova avventura. Cresciuto nella Reggina, ha disputato praticamente tutta la sua carriera in Serie D. Due stagioni e mezzo con la Cittanovese, con la parentesi Marina di Ragusa, nel girone I. In giallorosso supera le 70 presenze (e 6 gol); passa quindi alla Marignanese Cattolica (nel girone D), prima di Messina (una decina di presenze prima del fallimento dei peloritani) e Rotonda dove, tuttavia, un infortunio lo tiene lontano dal calcio giocato. Dallo scorso anno fa ritorno in Calabria, in Eccellenza, nelle fila della Palmese (27 presenze e 4 gol) con cui sfiora l’accesso ai play off. In maglia Val Gallico ritroverà il compagno di squadra della passata stagione, Sapone, con cui ha condiviso lo spogliatoio a Palmi.

Nel girone B si muove anche il San NicolaChiaravalle-Soverato che continua nella sua campagna di rafforzamento. Nelle ultime ore, infatti, è stato annunciato anche il gioiellino classe 2007 Antonio Meliti. Portiere dalle grandi prospettive, si è distinto nella passata stagione con la Juniores Regionale Under 19, fino a fare addirittura l’esordio in Promozione, tra le fila del San Nicola Chiaravalle. Abile tra i pali, eccellente palla al piede, la società nutre tanta fiducia in lui.