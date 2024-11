L’anno che ci lascia porta con sé tante cose. E quando si traccia un bilancio finale, i numeri rappresentano il primo segnale tangibile di cosa ha funzionato o meno all’interno di una squadra. Fra i Dilettanti, considerando i principali tornei di Eccellenza e Promozione, relativamente alla sola stagione regolare (escludendo quindi play off e play out, coppa e spareggi vari) siamo andati a prendere in esame la media punti degli allenatori che si sono succeduti sulle panchine delle varie squadre prese in esame, a cavallo fra la seconda parte della stagione 2022/23 e la prima parte dei tornei edizione 2023/24. Il conteggio riguarda quei tecnici che hanno allenato in entrambe le fasi e che, appunto, si siano seduti su una panchina di Eccellenza e/o di Promozione. Chi ha chiuso il 2023 con la media punti migliore?

Il primato annuale spetta a Giovanni Andrea Criaco dell’Ardore, il quale nella sua avventura sulla panchina della compagine amaranto può contare sul supporto di Francesco Maviglia, esperto difensore, plurivincitore in carriera, abile anche dal punto di vita tecnico, a quanto pare visti i risultati ottenuti. Giovanni Andrea Criaco è quindi in vetta con una media di 2,26 punti a partita: un primato che condivide, appunto, con Francesco Maviglia, il quale sta dando una grossa mano di aiuto dal punto di vista tecnico. L’Ardore ha totalizzato 68 punti in 30 gare di campionato nella stagione regolare.

In seconda posizione c’è Andrea Spinelli: fra V.E. Rende prima e Db Rossoblù Luzzi successivamente ha collezionato una rilevante media di 2,21 punti a partita. Se avesse vinto nell’ultima del 2023 in casa del Mangone, avrebbe conquistato il primato annuale, ma anche la 2ª posizione vale molto e conferma le capacità di un tecnico in grado di navigare sempre nelle posizioni di vertice, fra l’altro con due squadre diverse, nel girone A di Promozione.

Al 3° posto ecco Claudio Morelli (Promosport e Sambiase) con una media di 2,16: in questo caso c’è un valore aggiuntivo, perché il trainer di S.Eufemia è il miglior tecnico del 2023 se si considera il solo torneo di Eccellenza (Morelli, fra l’altro, era arrivato 2° nel 2022, quindi per lui sempre tornei di primo piano, a conferma ulteriore di competenza e qualità eccellenti). Al suo fianco c’è Giuseppe Saladino (sulla panchina della Vigor Lamezia, dalla quale è stato esonerato dopo nove giornate dell’attuale stagione), davanti a Luca Aloisi della Rossanese, arrivato alla rilevante media di 2,06, Alberto Aita della Dgs Praia Tortora (2,03) e Graziano Nocera (Gioiese prima e Cittanova poi), con una media esatta di 2 punti a partita, quest’ultimo vincitore nel 2022.