Tempo di programmazione e pianificazione, anche perché il calciomercato estivo inizia a entrare nel vivo e c'è una stagione da preparare. Tra meno di un mese scadranno le iscrizioni al prossimo campionato di Eccellenza e, proprio per questo, diventano fondamentali le tempistiche per quel che riguarda trattative e accordi.

Doppio rinnovo

Chi si sta muovendo nei tempi, rispettando una linea programmatica ben precisa è il Brancaleone che, prima di tuffarsi completamente nella campagna estiva, guarda in casa propria per consolidare la cosiddetta spina dorsale.

Doppia conferma dunque per i Leoni rossoblù che hanno annunciato il rinnovo di Emmanuel Gomez e Lorenzo Godano. Confermata la coppia d'attacco che ha già dimostrato affidabilità e soprattutto intesa. Loro due saranno ancora i "punteros" dei Leoni nella stagione 2026/27. Due conferme importanti che garantiscono qualità, esperienza e gol al reparto offensivo azulgrana. Si riparte da loro quindi, ma non è finita qui dal momento che altre conferme sono in programma, senza dimenticare gli imminenti colpi in entrata. Sulla linea della continuità, poiché anche mister Francesco Criaco dovrebbe essere riconfermato.