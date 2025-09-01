Esordio scoppiettante e col sorriso per la Rossanese che, nel turno inaugurale di Coppa Italia Dilettanti, intimidisce per 1-4 il Rocca di Neto approcciando al meglio con la nuova stagione sportiva. Non solo, perché l'esordio felice è stato anche per Simone Fioretti, con il Pistolero che si presenta alla sua prima in maglia rossoblù con una doppietta e una prestazione che di certo non stupisce viste le sue qualità.

Esordio con doppietta

Primi gol rossanesi dunque per l'attaccante lametino che è stato il colpo dell'estate per la squadra di mister Aloisi e, probabilmente, l'attaccante più forte e prolifico degli ultimi anni (numeri alla mano). A ripercorrere il suo esordio con la compagine bizantina è proprio il bomber, in esclusiva ai microfoni di LaC News24: «Sono molto contento per questo esordio perché speravo di fare gol, poi ne sono arrivati anche due quindi ancora meglio. L'importante era vincere per partire subito bene con la prima gara ufficiale, inoltre queste partite servono per mettere ulteriori minuti nelle gambe in vista del campionato, anche perché ancora non siamo al 100%».



L'arma in più, inoltre, è un tifo che è di categorie superiori come afferma lo stesso re dei bomber: «Ovviamente la Rossanese è una piazza molto calorosa e me ne sono accorto lo scorso anno, quando sono venuto a giocare con la maglia della Vigor Lamezia e, in quell'occasione, feci anche gol. In quel giorno ho visto veramente uno stadio importante in cui c'erano almeno duemila spettatori. Domenica faremo il nostro esordio casalingo contro il Corigliano, e sono sicuro che gli spalti saranno stracolmi. Sarà emozionante giocare davanti a una platea così».

Ambizioni collettive e personali

Tanti sono gli stimoli, in vista della prossima stagione, per Simone Fioretti. Tra i tanti c'è innanzitutto la rincorsa alla classifica marcatori dopo che lo scorso anno si è visto sfuggire uno storico tris proprio all'ultima giornata: «Dispiace perché ero arrivato a due gol dal primo posto e, nell'ultima partita, per varie vicissitudini il San Luca nel secondo tempo non si è presentato in campo, altrimenti avrei sicuramente vinto anche lo scorso anno per il terzo anno consecutivo. In ogni caso non è da tutti vincere per due anni di fila la classifica marcatori e arrivare secondi il terzo anno. L'obiettivo è in primis di fare bene con questa maglia, allo stesso tempo so bene che non sarà facile confermarmi anche quest'anno ma per me è uno stimolo in più. Guardo alla doppia cifra, poi si vedrà».

Una Rossanese da molti data come candidata al vertice, ecco il pensiero di Fioretti: «la Rossanese è una squadra solida e che viene già da una base, a questa ha aggiunto tre o quattro elementi di categoria. Sulla carta siamo una delle candidate ai vertici ma noi non dobbiamo pensare a questo, ma solo a divertirci perché siamo una squadra giovane. Ovviamente è chiaro che la società ha un obiettivo ben preciso e faremo di tutto per centrarlo ma occhio a DB Rossoblù Luzzi, Paolana, Virtus Rosarno e Praiatortora».