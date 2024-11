Quella che si è interrotta a causa del covid poteva e doveva essere la stagione della definitiva consacrazione. A suon di gol, Giuseppe Cannitello, stava facendo parlare di sé nel girone B di Promozione, dove è il leader della classifica marcatori, con 7 reti siglate in 6 giornate. Con la squadra vibonese del Filogaso, quindi con la squadra del proprio paese, il centravanti classe 1996 ha confermato anche in questa stagione la propria voracità sotto porta, tanto da risultare, nell’anno che ci ha da poco lasciato, il miglior goleador fra i Dilettanti, assieme a Martinez e Papaleo della Stilese (15 reti in altrettante partite).

Dopo aver iniziato da piccolo con la Vibonese e dopo aver fatto tutta la trafila nel Settore giovanile della squadra rossoblù, eccolo al Soriano, ma è nella sua Filogaso che si è consacrato bomber, con un rendimento via via crescente: dopo aver fatto 7 reti nella stagione 2016/17, è salito a 12 nell’annata successiva (più un gol nel play out decisivo per la salvezza, siglato su rigore). Quindi, nel 2018/19, ecco 13 reti e infine, nel torneo fermato dal covid, nuovo record personale con 17 centri (e con sei gare ancora da giocare).

Nell’attuale stagione stava andando alla grande e, al ritorno in campo, se dovesse confermare quell’ottimo stato di forma, riuscirebbe a migliorare ancora il proprio primato di marcature. È lui, insomma, il bomber emergente del torneo e con la squadra vibonese (quest’anno allenata da Giorgio Addesi) ha giocato 109 partite, segnando 57 reti. Viaggia, di conseguenza, ad una media di 0,52 gol a partita. Giuseppe Cannitello è anche il rigorista della squadra ed è uno che di penalty ne ha battuti parecchi in questi anni: 27 conclusioni dal dischetto e 22 realizzazioni. Miglior bomber nel 2020, proverà a ripetersi nel 2021, sperando di poter tornare al più presto in campo, in assoluta sicurezza.

R. S.