A intervalli regolari arrivano dalla Lega Nazionale Dilettanti le decisioni prese dal Collegio arbitrale. Si tratta delle ben note vertenze promosse dai tecnici per vedere riconosciute le proprie ragioni e ottenere quindi le proprie spettanze. Nel recente comunicato diffuso dalla Lnd emerge che il tecnico Graziano Nocera, alla Gioiese fino alla passata stagione, ha vinto la vertenza contro il club viola e lo stesso vale per i componenti del suo staff tecnico Domenico Quattrone e Antonio La Serra.

Un’altra tegola per la compagine viola, alle prese con una annata tribolata, anche se tali vertenze (definite tecnicamente come “lodi arbitrali”) si riferiscono alla passata stagione e sono lì a garanzia dei tecnici. Non è dato sapere a quanto ammontano le cifre che la Gioiese deve corrispondere allo staff tecnico della passata stagione, ma quel che si sa è che questi lodi arbitrali sono inappellabili e immediatamente esecutivi, per cui il pagamento degli importi riconosciuti dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla relativa notifica.

In caso di ritardato pagamento, è prevista la sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica, mentre nell’ipotesi di totale inadempienza, allora la società che non ottempera al pagamento non potrà iscriversi a qualsiasi campionato della Lega Nazionale Dilettanti nella prossima stagione. Dalla lettura dell’ultimo comunicato laddove vengono riportati i lodi arbitrali, emerge quindi che anche il Marano dovrà saldare le spettanze del tecnico Francesco Gentile, la Pro Cosenza dovrà fare lo stesso verso Ivan Guagliardi, mentre il Roccella dovrà effettuare il pagamento nei confronti dell’allenatore della passata stagione, Gianpiero Squillace.