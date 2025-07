Si moltiplicano e si rincorrono le trattative e le news di mercato nel mondo del calcio dilettantistico calabrese, non a caso l'ultimo fine settimana appena trascorso è stato alquanto intenso e movimento a livello di operazioni, sia in Eccellenza che in Promozione.

Bocale, c'è il nuovo portiere

Focalizzandoci però sul massimo campionato regionale, a scuotere il mercato sono Bocale e Brancaleone, protagonisti anche di un intreccio di trattative. Ufficiale infatti l'accordo trovato tra le due compagini per il passaggio di Marco Laganà in biancorosso. Il portiere si lega dunque al club del presidente Cogliandro per la stagione 2025/26. Si tratta di un classe 1998 di grande esperienza e affidabilità. Cresciuto nell’Hinterreggio, con passaggio nelle giovanili del Catanzaro e convocazioni in rappresentative regionali e Nazionale Under 16, vanta esordi in Serie D con Palmese e Cittanovese, oltre a esperienze in Eccellenza con Aurora Reggio e San Giorgio (con cui ha centrato la Promozione). Negli ultimi anni ha brillato proprio con il Brancaleone, difendendo la porta ionica per tre stagioni consecutive in Eccellenza. Un innesto importante, che porta leadership, personalità e sicurezza alla squadra in un campionato che si preannuncia combattuto e avvincente.

Ecco le sue prime parole: «Con il Bocale c’è sempre stato un feeling particolare fin da piccolo. Sono cresciuto tra le stradine di Pellaro e Bocale e non potevo non indossare almeno una volta questa maglia. La trattativa non nasce di certo quest’anno: anche in passato il Presidente Pippo Cogliandro scherzava su come un ragazzo di Fiumarella non avesse ancora giocato nella squadra del suo paese, e il Direttore Sportivo Nino Cogliandro, che conosce mio padre da tanti anni, ha influito molto sulla scelta. Mio nonno stesso, ai suoi tempi, giocava nella vecchia squadra di Pellaro e Bocale. Mi sembra bello chiudere il cerchio». E ancora: «Mi aspetto un campionato combattuto, l’Eccellenza si è solo rafforzata. Sono salite dalla Promozione squadre pronte a dire la loro e le già presenti non sono rimaste ferme. Ho fiducia in un anno ambizioso, ma senza presunzione: a metà campionato capiremo dove possiamo arrivare».

Brancaleone, ecco il nuovo tecnico

Si muove anche il Brancaleone che innanzitutto annuncia il suo nuovo tecnico che succede a Marcianò: si tratta di Francesco Criaco. L'arrivo dell'allenatore africese è un obiettivo programmato e raggiunto, che getta le basi per l'avvio di un progetto ampiamente condiviso tra allenatore e società. Mister Criaco non è uno sconosciuto per il Brancaleone, anzi è stato un calciatore fondamentale nella storia dei Leoni, disputando diverse stagioni da protagonista. Con il suo arrivo si ricompone con il direttore sportivo Gianni Galletta quella coppia di calciatori che ha fatto gioire i tifosi del Brancaleone con giocate di grande livello e che adesso si trovano a costruire e gestire un organico importante che per il quarto anno consecutivo (ennesimo record per il Brancaleone) disputerà il campionato di Eccellenza.