Il Bocale lavora alla prossima stagione di Eccellenza e non lo fa solo concentrandosi sulla costruzione della nuova rosa di calciatori, ma anche dal punto di vista societario e dirigenziale. E anche stavolta il club biancorosso si è messo in evidenza per innovazione e un modo di pensare sempre rivolto al futuro, del resto come lo è sempre stato il presidente Filippo Cogliandro.

Vicepresidente a venti anni

La società, dunque, annuncia il suo nuovo vicepresidente per la prossima stagione 2025/26. Fin qui tutto normale, se non fosse per un dettaglio: ha solo venti anni. Il Bocale presenta dunque Paolo Cilione, classe 2005, come nuovo vicepresidente della società. A soli venti anni, Cilione rappresenta perfettamente lo spirito giovane e dinamico del Bocale: idee fresche, voglia di crescere e un forte legame con i nostri valori. Una scelta significativa insomma, volta anche a dare un messaggio forte non solo al territorio e per quel che riguarda il club, ma soprattutto all'intero sistema calcio. E anche stavolta il merito è di Filippo Cogliandro.

Le parole di Cilione

Giovane di età, ma un veterano dal punto di vista della mentalità e o si capisce dalle sue prime parole. Ecco le dichiarazioni di Paolo Cilione: «Accetto questo incarico con grande senso di responsabilità e con l’onore di far parte di una società che ha scritto e continuerà a scrivere pagine importanti per il nostro territorio. Porterò il mio contributo con idee nuove e l’entusiasmo di chi crede nel progetto Bocale. Insieme possiamo costruire qualcosa di importante». Infine l'augurio del club: «Il presidente e la società augurano a Paolo buon lavoro, certi che la sua nomina confermi la scelta del Bocale Calcio Admo di investire su una visione giovane, attuale e sempre più radicata nel nostro territorio».