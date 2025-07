Inizia quella fase di calciomercato estivo dove si intensificano le ufficialità anche perché, parallelamente, si avvicina il giorno dei primi raduni e della preparazione pre-campionato. Nonostante la fine dei campionati ormai circa un mese e mezzo fa, il mondo del calcio dilettantistico non si è mai spento e scalpita ancora di più in questo periodo. Continuano dunque le ufficialità e le voci di mercato.

Brancaleone, due conferme

Partendo dall'Eccellenza, il Brancaleone annuncia due rinnovi sicuramente rilevanti all'interno della rosa: Davide e Pietro Romeo. Due conferme in un certo senso scontate poiché incarnano il dna di una società, quella rossoblù, che fa dell'appartenenza la sua bandiera che non si ammaina mai. Un giovane veterano Davide Romeo, se si considera che il centrocampista è un classe 2006 ma è ormai una realtà consolidata nel Brancaleone e la sua conferma dimostra l'appartenenza allo zoccolo duro della squadra. Lo scorso anno 17 presenze, a testimonianza di come nello scacchiere è considerato eccome. Altro motorino del centrocampo è Pietro Romeo che, almeno per un'altra stagione, sarà un volto dei Leoni. Tra i tanti impegni fuori regione. trova sempre il modo di essere a disposizione della società e dei compagni.

Atletico Maida, rinnova Michienzi

Scendendo nel campionato di Promozione, continuano le operazioni dell'Atletico Maida (che è ancora in attesa di sapere in quale girone giocherà). Il club giallorosso, che sarà guidata dal nuovo tecnico Giuseppe Saladino, si sta concentrando sui rinnovi e su quelle pedine ormai consolidate. Stavolta è il turno di Alessio Michienzi, con il difensore che per la terza stagione vestirà giallorosso. Difensore di grande affidabilità, Michienzi si è fin da subito fatto apprezzare per le sue qualità tecniche e umane, diventando un punto di riferimento imprescindibile per squadra, società e tifosi. Nelle due stagioni trascorse ha collezionato 57 presenze su 60 partite di calendario, risultando il giocatore più utilizzato dell’intero gruppo. Un dato che testimonia la sua continuità, affidabilità e dedizione al progetto sportivo. Con entusiasmo ritroverà mister Saladino, già suo allenatore nella stagione della promozione con la Vigor Lamezia, a testimonianza di un rapporto professionale solido e vincente.

Ardore, in porta ancora a Fraga

Si muove anche l'Ardore che ha voltato pagina dopo la retrocessione dall'Eccellenza alla Promozione e adesso è pronto a ripartire. Anche le Aquile amaranto preferiscono ricominciare dalle certezze e alle conferme delle scorse settimane, si aggiunge anche quella di Claudio Fraga. Classe 1999, ha iniziato la sua carriera nell’Academia Puerto Cabello (Serie A venezuelana), coltivando il suo sogno tra sacrifici e passione. Il suo talento lo ha portato presto a vestire la maglia della Nazionale venezuelana Under 20, partecipando alla prestigiosa Copa Conmebol Sudamericana. Ha poi difeso i pali in Serie A venezuelana con il Llaneros e il Carabobo, prima di un'importante esperienza internazionale in Paraguay con il Club 12 de Octubre (Serie C). Nel 2023/2024 è approdato in Italia con la Gonnosfanadiga, per poi unirsi appunto all'Ardore nella scorsa stagione.