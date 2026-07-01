Il Caraffa muove il suo primo, fondamentale tassello in vista della prossima stagione nel campionato di Prima Categoria. Con l'obiettivo primario di consolidare la categoria e, successivamente, valutare i margini per alzare l'asticella, la società biancazzurra sta procedendo passo dopo passo nella programmazione del proprio futuro.

Il nodo più impellente da sciogliere era quello legato alla direzione sportiva. Una formalità, in realtà, visto che la dirigenza non ha mai avuto dubbi: la scelta è ricaduta sulla continuità, ufficializzando la riconferma di Danilo Barberio nel ruolo di ds.

Competenza e continuità al servizio del club

Sarà ancora Barberio, dunque, a guidare l'area tecnica del Caraffa. La società ha rinnovato la totale fiducia nei confronti di un professionista che si è già distinto per competenza, passione e dedizione. Il suo lavoro e il suo raggio d'azione saranno cruciali non solo in ottica calciomercato per la costruzione della prima squadra, ma anche per la valorizzazione dei giovani talenti locali e per il raggiungimento dei traguardi prefissati dal club.

Le prime parole del ds

Subito dopo l'annuncio del rinnovo, Danilo Barberio ha espresso tutta la sua soddisfazione per la fiducia rinnovata: «Sono molto felice e onorato di proseguire questo percorso. C'è grande entusiasmo e voglia di lavorare per regalare soddisfazioni a tutto l'ambiente e ai nostri tifosi».

Con la casella del direttore sportivo saldamente occupata, il mercato del Caraffa entra adesso nel vivo per definire la rosa e lo staff tecnico che affronteranno il prossimo campionato.