La sconfitta casalinga del Cittanova contro il Castrovillari è costata la panchina a Graziano Nocera. Il tecnico chiamato nel mese di gennaio a sostituire Pietro Infantino è stato esonerato dalla società giallorossa dopo 8 panchine e con la squadra relegata nelle ultime posizioni del girone I. Di seguito il comunicato dei reggini.

«La A.S.D. Cittanova Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di Allenatore della Prima Squadra il sig. Graziano Nocera, a cui vanno i ringraziamenti da parte dell’intera Società giallorossa per il lavoro svolto in questi mesi. Al tecnico si consegnano i più sinceri auguri per il futuro professionale».