Nonostante le smentite dei giorni scorsi, la notizia dello scorso 29 maggio è diventata realtà: il Corigliano tornerà in Promozione nella stagione 2025-2026 grazie all’acquisizione del titolo sportivo del Marca. La conferma è arrivata nella tarda serata del 10 giugno, quando un post di Marcello Famigliulo ha annunciato il ritorno del calcio in riva allo Jonio.

Il Marca, vincitore del girone di Prima Categoria, aveva negato contatti nei giorni scorsi, ma le indiscrezioni hanno invece trovato fondamento. Il nuovo progetto – in attesa del nome ufficiale, probabile “Usc Corigliano Marca” – nasce con ambizioni chiare: riportare stabilmente il calcio coriglianese in categorie più consone al blasone cittadino.

Alla guida del sodalizio ci sarebbe il presidente Fabio Olivieri, affiancato da dirigenti esperti come Franco e Massimo Famigliulo e volti emergenti come Marcello Famigliulo, Giuseppe Fusaro e Cristian Basile. A breve l’annuncio dello staff tecnico, mentre per oggi è attesa una conferenza stampa per illustrare dettagli su organigramma, settore giovanile, stadio e rosa.