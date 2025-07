Il Gioiosa Ionica scuote il mercato dilettantistico di questa metà di luglio con un doppio colpo sicuramente a effetto e che lega davvero poco con il campionato di Promozione B. Il club biancorosso sta costruendo la rosa 2025/26 per essere protagonista anche nella prossima stagione e cercare il salto di categoria e i due acquisti annunciati nella mattinata odierna ne sono una parziale conferma.

Gioiosa Ionica, doppio colpo

Acquisite infatti le prestazioni sportive dei fratelli Vincenzo e Davide Aquino, entrambi difensori ed entrambi classe 1989. E si tratta di due profili di grande rilievo se si prende in considerazione il loro curriculum, i trofei vinti, la leadership in campo e la qualità di entrambi. Come si suol dire, due al prezzo di uno. I due calciatori, insomma, non hanno bisogno di presentazioni come già accennato. Cresciuti nel Marina di Gioiosa, squadra con la quale hanno esordito nel calcio dilettantistico, nella loro lunga carriera hanno indossato maglie importanti come quella del Locri e del San Luca, con le quali hanno vinto il campionato di Eccellenza e disputato quello di Serie D, senza dimenticare lo storico secondo posto di qualche stagione fa (2021722) con la maglia del Cavallo Alato, alle spalle solo della corazzata Catania. Hanno scelto il Gioiosa perché credono nel progetto tanto da rifiutare offerte importanti anche da squadre di categoria superiore. Questo doppio acquisto è sicuramente un messaggio chiaro da parte del club gioiosano, che si mette in rosa due giocatori di livello superiore. Per la gioia di mister Santo Logozzo.