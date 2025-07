Continua il percorso del Le Castella che sta costruendo la rosa in vista del prossimo campionato di Prima Categoria. Una realtà in crescita quella bianco-azzurra e che ha avuto un'impennata soprattutto nell'ultimo anno, culminando appunto con la promozione. Il percorso però non finisce qui e il club crotonese vuole essere protagonista anche nel prossimo campionato.

Rinnova Sabatino

Proprio per questo sta meticolosamente lavorando sul mercato per cercare di consegnare al nuovo mister Francesco Maiolo una rosa il più possibile completa, competitiva per la categoria e che rispecchi la filosofia calcistica di tecnico e dirigenza.

A tal proposito la prima cosa da fare è quella di mantenere il gruppo saldo e poi consolidarlo. Il Le Castella dunque sta lavorando alla riconferma degli elementi di maggior peso e tra questi risulta esserci anche Roberto Sabatino. Ufficiale il rinnovo del calciatore che rappresenta al meglio il concetto di “Castellesità”. Nella passata stagione, quella della consacrazione del club, si è fatto trovare pronto e quando è stato chiamato in causa ha risposto all’appello con ottime prestazioni, regolando molte gioie ai tifosi ma anche a sè stesso, tra cui quella di indossare la prestigiosa maglia numero 10.

E adesso quella stessa maglia la indosserà anche il prossimo anno, nella stagione 2025/2026, per cercare di trascinare ancora il Le Castella.